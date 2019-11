È andata in onda oggi, 15 novembre, la puntata di Uomini e donne in cui Alessandro Zarino ha lasciato il programma dopo una scelta improvvisata. A far storcere il naso a gran parte dei telespettatori, però, è stata soprattutto la proposta di diventare tronista che Maria De Filippi ha fatto a Veronica Burchielli, pochi minuti dopo averle sentito dire "no" al napoletano. Le motivazioni che ha dato la conduttrice per giustificare questa sua decisione, poi, sembra abbiano peggiorato le cose.

Veronica: da corteggiatrice a tronista in pochi minuti

Nel primo pomeriggio di oggi il Trono Classico di Uomini e Donne ha cambiato parte dei suoi protagonisti: per volere di Maria De Filippi, a Giulio e Giulia sono subentrati prima Carlo e poi, un po' a sorpresa, Veronica Burchielli. La puntata che è stata trasmessa poche ore fa, dunque, è cominciata con un "pressing" di opinionisti e conduttrice su Alessandro Zarino che, in esterna con la napoletana, ha manifestato la volontà di conoscere ancora altre persone.

La giovane e tutti gli altri membri del cast hanno puntato il dito contro il tronista, accusandolo di voler "allungare il brodo", nonostante la sua preferenza verso una delle corteggiatrici fosse palese sin dall'inizio. Dopo essere rimasto qualche minuto nel backstage con Veronica, l'ex tentatore è rientrato in studio ed ha detto di essere pronto a fare una scelta pur di non perderla. Il momento forse più atteso del dating-show, però, non ha avuto nulla di romantico: la ragazza ha inveito contro Zarino dicendo di non credere a nessuna delle sue parole e tutti si sono intromessi prima che lei potesse dare la sua risposta definitiva. "Il mio è un 'no', non ti credo", ha tuonato la Burchielli dopo aver visto le esterne di Alessandro con le altre corteggiatrici.

Pubblico scontento per la 'promozione' di Veronica

Dopo aver salutato frettolosamente Alessandro, Maria De Filippi ha chiesto a Veronica di fermarsi un attimo perché aveva qualcosa da dirle. "Lui dice che io ho giocato con i sentimenti, ma ti rendi conto?", ha dichiarato la napoletana prima di restare senza parole per la proposta che le ha fatto la padrona di casa.

"Fregatene di quello che dice lui.

Fai la tronista. Tu ci credi davvero. Te lo meriti per come ti sei comportata e perché hai detto di 'no' ad Alessandro. Se gli avessi detto 'sì', non ti avrei più creduta", ha sostenuto la conduttrice tra gli applausi del pubblico presente in studio.

La Burchielli non ci ha pensato due volte e si è subito seduta sulla poltrona rossa accanto a Giulio Raselli, ma gran parte dei telespettatori non ha apprezzato quanto è successo oggi a Uomini e Donne.

Soprattutto sui social network, sono stati in tantissimi a lamentarsi sia per il trattamento poco rispettoso che ha ricevuto Zarino che per quello "di favore" che invece è stato adottato nei confronti di Veronica.