Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a destare l'interesse del pubblico di Uomini e donne, soprattutto dopo l'ultima puntata del Trono Over trasmessa su Canale 5. In tale circostanza la coppia ha litigato ancora, finendo per manifestare i soliti problemi di comunicazione. Lui alla fine se n'è andato nel backstage dello studio e la dama lo ha seguito per provare a chiarire la situazione. Ciò che è successo dopo risulta al momento top secret.

Non sono state, infatti, rese note ulteriori anticipazioni relative ad altre registrazioni effettuate agli studi Elios. Né tanto meno, la coppia si è espressa in maniera esplicita sui social network. Ma una recente Storia pubblicata da Riccardo su Instagram lascerebbe presagire ad una certa malinconia del cavaliere tarantino, che potrebbe avere rivolto un pensiero romantico alla sua Ida. Quest'ultima, invece, ha riservato un ringraziamento alla sua cara amica Gemma Galgani.

Riccardo Guarnieri su IG: 'Nel mio destino ci sarai sempre'

Al termine della registrazione di Uomini e donne del 9 novembre scorso, l'ultima andata in onda su Canale 5, Riccardo Guarnieri aveva pubblicato una foto su Instagram in compagnia di Ida Platano.

I due apparivano felici e sorridenti in treno, a conferma di come un incontro tra di loro ci fosse stato dopo il litigio avvento in studio. Da allora, il cavaliere tarantino non si è espresso per giorni sul web almeno fino a quando ha pubblicato alcuni versi della canzone 'E poi ti penti' di Alberto Urso. Queste le parole da lui scelte: "Noi due anime così diverse, così uguali. Noi capaci di dimenticarsi per un giorno e poi così romantici da dirsi sempre che se di te non me ne frega niente, comunque tu nel mio destino ci sarai per sempre".

Sebbene non sia stato esplicitato il nome della persona a cui questi versi sono dedicati, ogni dettaglio fa pensare proprio a Ida Platano. Lei e Riccardo, infatti, hanno più volte ammesso la propria insofferenza per le evidenti diversità caratteriali.

La dedica di Ida Platano a Gemma Galgani

Se Riccardo Guarnieri, forse memore delle critiche ricevute in passato da Ida Platano, ha pubblicato un romantico post su Instagram, ben diverso è stato il comportamento della dama di Uomini e donne.

Lei non ha mai fatto riferimento al cavaliere, neppure in maniera indiretta, preferendo pubblicare una lunga serie di Storie pubblicitarie. Tra le tante, c'è stato spazio anche per un pensiero rivolto alla sua cara amica Gemma Galgani. A lei, la Platano ha scritto che molte persone usciranno dalla sua vita, ma ha aggiunto: "Soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore". La replica della Galgani non si è fatta attendere, sottolineando di esserci sempre per la sua cara amica Ida.