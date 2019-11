La frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano sembra proseguire per il meglio, come confermato dalle ultime puntate di Uomini e donne trasmesse su Canale 5. La dama ha regalato al suo cavaliere un cartellone a forma di cuore e non ha negato di essere particolarmente interessata a lui. Juan Luis, dal canto suo, ha rinnovato il desiderio di proseguire con questo rapporto e, nelle prossime puntate, lo dimostrerà ulteriormente anche decidendo di eliminare subito delle dame giunte per lui nel parterre del Trono Over (tra le quali Paola, arrivata settimana scorsa).

Oltre alle novità espresse in studio, dama e cavaliere hanno deciso di sottolineare questo interesse reciproco anche affidandosi ai social network. Uno scambio di battute ha sottolineato il pensiero di entrambi, che non mancano di rivolgersi delle dediche anche nei giorni in cui sono lontani.

I messaggi di Juan Luis a Gemma

Da quando la sua avventura a Uomini e donne è cominciata, Juan Luis Ciano è sempre stato molto attivo sui social network, non rinunciando a rivolgersi, con qualche post, direttamente a Gemma Galgani.

Di recente, infatti, il cavaliere di origine venezuelana ha pubblicato un video nel quale ha detto di volersi fare bello proprio per la dama torinese che ha chiamato "amore". Successivamente, come didascalia a una immagine scattata agli studi Elios durante una registrazione del Trono Over, ha aggiunto un eloquente "guardando te". Ma è stata una sua foto a cavallo a spiengere la Galgani a una replica particolare. Juan Luis, infatti, ha postato una sua immagine risalente alla scorsa estate, nella quale si vede passeggiare in riva al mare in sella a un cavallo, incorporando la didascalia: "Ricordi d’estate".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La replica di Gemma Galgani

La risposta di Gemma Galgani alla foto di Juan Luis Ciano non si è fatta attendere. La dama più in vista del Trono Over di Uomini e donne ha pubblicato sul suo profilo Instagram un suo scatto del passato, anche lei in sella a un cavallo. Il commento che vi ha aggiunto è chiaramente rivolto al suo bel cavaliere: "Mi sveglio e ti penso, mi giro per vedere se ci sei e ti ritrovo... siamo insieme anche nei nostri ricordi!" Si tratta di una chiara conferma dell'interesse nei confronti di Juan Luis, che ha trovato subito la replica di molti fan.

I commenti alla didascalia segnalano che sono in molti a sperare che questa sia la volta buona e che dopo una decennale, e non proficua, ricerca dell'anima gemella, la Galgani possa finalmente decidere di lasciare il programma al fianco di un uomo. Queste sono solo alcune delle opinioni dei suoi sostenitori: "è amore allora", "brava, te lo meriti" o ancora "avete le stesse passioni tu e Juan, siete bellissimi insieme".