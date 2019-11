Nelle attuali puntate del Trono Over di Uomini e donne, Gemma Galgani ha letteralmente perso la testa per Juan Luis Ciano, l'affascinante cavaliere di origine venezuelana che sembra ricambiare tale interesse. La conferma è arrivata dall'appuntamento di giovedì 28 novembre quando lui ha deciso di eliminare ben sei signore giunte in trasmissione per conoscerlo e, poco dopo, non ha rinunciato a scambiare un bacio a stampo con la dama torinese. Eppure, nonostante tutto sembri filare liscio, i dubbi riguardanti le vere intenzioni dell'uomo continuano a rimbalzare dentro e fuori dallo studio.

E, dopo la segnalazione portata alla ribalta da Armando Incarnato, è arrivato anche uno scatto che conferma come in realtà Juan Luis dei contatti con delle signore li abbia davvero. Nell'immagine, infatti, lo si vedrebbe mentre si trova al ristorante insieme ad una donna.

Juan Luis molto vicino ad una signora bionda

La notizia è stata diffusa un paio di giorni fa dal portale News U&D anche se è balzata alle cronache solo nelle ultime ore in vari social network dedicati a Uomini e donne: Juan Luis Ciano sarebbe stato avvistato a Napoli in compagnia di una signora bionda.

Sebbene il colore dei capelli sia lo stesso di Gemma Galgani, la foto scattata al ristorante chiarirebbe che la persona in questione non sia la dama torinese. Non solo: l'utente del portale che ha diffuso la segnalazione ha voluto chiarire che la coppia appariva particolarmente complice in quel momento, pur sottolineando che tra loro non c'è stato alcun bacio appassionato o altri gesti altrettanto eclatanti. Tale notizia sembrerebbe confermare le ombre intorno a Juan Luis che, in passato, era stato immortalato anche con un'altra donna, anche se all'epoca lui stesso aveva chiarito che si trattasse soltanto di una cara amica.

I sospetti di Armando Incarnato e del web

Quali sono le vere intenzioni di Juan Luis Ciano? Il cavaliere di Uomini e donne è davvero interessato a Gemma Galgani o la sta usando solo per visibilità? La questione era stata portata alla ribalta anche da Armando Incarnato che, in una puntata della scorsa settimana, aveva chiamato in causa una segnalazione giunta da Napoli. Stando alle sue parole non ci sarebbe del vero affetto per Gemma, quanto piuttosto il desiderio di sfruttarla per ottenere visibilità sul web.

Ed in effetti, il profilo Instagram del venezuelano sembra confermare tale intento. In pochi giorni, infatti, sono stati superati i 10.000 follower e Ciano ha già cominciato a pubblicare dei video promozionali. Ha anche postato uno scatto insieme a Gemma (tratto dalla trasmissione) e spesso si rivolge a lei nei filmati o nelle didascalie. Questo comportamento non è certo passato inosservato al popolo del web che, giorno dopo giorno, continua a manifestare il dispiacere per il presunto errore commesso da Gemma nel fidarsi della persona sbagliata.