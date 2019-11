Per Ida e Riccardo i problemi di coppia sembrano non essere finiti: dopo la lettera d'amore che il Guernieri ha letto nello studio di Uomini e donne alla dama, i due, nonostante i dubbi e le paure della Platano, si sono concessi una seconda possibilità, decidendo di uscire insieme dal programma. Pare, però, che la relazione tra i due non sia ancora decollata: ospiti in studio durante la registrazione del trono over del 2 novembre, la coppia non ha fatto mistero di alcune difficoltà che sembrano lontane dall'essere risolte.

Poco trasporto tra Ida e Riccardo

Ida non è soddisfatta del comportamento che Riccardo ha avuto nei suoi riguardi a seguito della scelta di riprovarci: dopo aver sottolineato, nella puntata precedente, che il Guarnieri si è addormentato al suo fianco dopo essersi ritrovati, la donna non ha mancato di rimarcare l'assenza di trasporto. Durante l'ultima settimana, la coppia, secondo le anticipazioni riportate da IlVicolodelleNews, non si è scambiata neanche un bacio: insomma, tra i due non vi è stato alcun contatto fisico e questo per Ida non è di certo un buon segno.

Inoltre, Ida non ha per niente gradito il mancato commento di Riccardo sotto il post pubblicato da lei su Instagram per ufficializzare il ritorno di fiamma, così come hanno fatto Andrea e Jessica di Temptation Island. Da queste lamentele è nata una nuova e interminabile discussione di coppia, tanto che Maria De Filippi è dovuta intervenire, invitando i due a lasciare lo studio e continuare la conversazione dietro le quinte, lontani dalle telecamere.

L'intervento di Armando Incarnato

In una situazione già abbastanza delicata, non è mancato l'intervento di Armando Incarnato. L'uomo, già nelle scorse puntate, non ha tralasciato di manifestare il suo disappunto. Il cavaliere non ha gradito il modo in cui Ida lo ha trattato: dopo un bacio tra di loro, la Platano ha concesso un'altra possibilità a Riccardo, accantonando la loro recente frequentazione.

Da lì sono nate molte discussioni, che sono state incrementate da nuove parole di Armando il quale ha lasciato trapelare sui social possibili tradimenti tra Riccardo e Ida.

A questo punto, oltre a Riccardo e Ida stessi, che hanno commentato le parole del cavaliere, anche Tina Cipollari ha voluto dire la sua. La bionda opinionista si è scagliata contro Incarnato, accusandolo di voler sempre mettere bocca nelle relazioni altrui, senza mai mettersi realmente in gioco in una conoscenza con le dame presenti in studio.

Insomma, pare che la ritrovata unione tra la Platano e il Guanieri fatichi a decollare: di certo i due non mancheranno di tenere il pubblico, che tanto li ama, informato sui nuovi sviluppi della loro relazione.