Nelle puntate di Uomini e donne attualmente in onda Giulia Quattrociocche è sempre più vicina alla scelta. Anche se la scorsa settimana ha accettato di conoscere qualche altro ragazzo, sembra chiaro che la scelta della tronista è orientata verso Alessandro Basciano o Daniele Schiavon. Nella puntata che andrà in onda oggi, 22 novembre, si vedranno le conseguenze di ciò che è accaduto dopo il bacio tra la Quattrociocche e Alessandro e l'abbandono dello studio da parte di Daniele, infuriato per quello che ha visto.

Secondo le anticipazioni pubblicate in rete, dopo la puntata Giulia ha raggiunto Schiavon e hanno iniziato a discutere. Oggi verrà mostrato al pubblico di cosa i due hanno parlato. Inoltre, nella puntata odierna di Uomini e Donne si vedrà l'esterna che la giovane romana ha fatto con il corteggiatore Sonny.

Uomini e Donne, oggi 22 novembre: Giulia discute con Daniele che ha abbandonato lo studio

Come di consueto si concluderà oggi la settimana di Uomini e Donne con la puntata dedicata al 'trono classico' che, al momento, vede come tronisti Giulia Quattrociocche, Carlo Pietropoli, Veronica Burchielli e Giulio Raselli.

Nell'appuntamento di oggi Giulia e Daniele discuteranno animatamente dopo il bacio tra lei e Alessandro. Schiavon ammetterà di avere la nonna in fin di vita e che è lì in trasmissione solo per conquistarla. I due chiariranno ma l'atmosfera continuerà ad essere pesante anche in studio. Alessandro Basciano accuserà il rivale di essere lì come corteggiatore soltanto per farsi pubblicità, insinuando che il giovane faccia numerose serate.

La Quattrociocche interverrà in difesa di Schiavon ricordando che anche Alessandro è stato protagonista di una serata in occasione di Halloween. Secondo le anticipazioni arrivate dal web, la giovane romana, durante la settimana, ha fatto solo un'esterna con il corteggiatore Sonny che, inaspettatamente, le ha fatto una sorpresa.

Uomini e Donne, nella puntata di oggi Giulia elimina il corteggiatore Sonny

Durante la settimana in cui è stata registrata la puntata che andrà in onda oggi, Giulia non ha voluto fare delle esterne né con Daniele Schiavon e nemmeno con Alessandro Basciano.

Il recente corteggiatore Sonny, stando alle anticipazioni, ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse alla tronista per convincerla ad uscire. Durante la puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi, il pubblico assisterà all'appuntamento tra i due che si ritroveranno a pranzare a Villa Borghese. La Quattrociocche non mostrerà un grande slancio nei confronti del ragazzo, anzi ammetterà di essersi quasi sentita costretta ad accettare l'invito.

Alla fine la tronista deciderà di eliminarlo.