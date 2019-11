In questo periodo, al Trono Over di Uomini e donne continua a tenere banco la diatriba tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due donne si tollerano a malapena e lo dimostrano puntata dopo puntata con i loro frequenti battibecchi. Ebbene, nell'appuntamento di oggi, 18 novembre, la dama piemontese resterà profondamente amareggiata da Juan Luis per via del misterioso regalo che il cavaliere venezuelano riceverà. Successivamente, il cavaliere si cimenterà in un lento con Tina e Gemma farà un gesto spiazzante consegnando una scopa all'opinionista.

Trono over di Uomini e Donne: Barbara De Santi interessata a Juan Luis, Gemma furiosa

Stando alle anticipazioni, nella puntata odierna di Uomini e Donne vedremo Tina Cipollari scontrarsi ancora una volta con Gemma Galgani. Le due saranno protagoniste di un siparietto davvero singolare. Tutto avrà inizio quando la celebre opinionista bionda ballerà con il cavaliere che interessa alla sua acerrima nemica.

Questo gesto lascerà la dama piemontese sorpresa e al contempo gelosa. Questa puntata è stata registrata lo scorso 9 novembre e grazie a 'Il vicolo delle news' è possibile scoprire come andrà a finire questa vicenda.

Pur avendole detto di aver ballato con Tina solamente per cortesia, la Cipollari e Juan Luis concederanno il bis. Questa volta, i due danzeranno sulle note di 'Quando nasce un amore' di Anna Oxa.

Gemma reagirà in maniera estremamente inaspettata in quanto prenderà una scopa e la consegnerà alla Cipollari. Successivamente la simpatica opinionista prenderà la scopa e incomincerà a spazzare mentre Gemma finirà di ballare con l'affascinante cavaliere.

Archiviato questo siparietto, Maria De Filippi annuncerà che Juan Luis è molto corteggiato in quanto ha ricevuto dei fiori con un biglietto anonimo.

Sia Tina che Gemma negheranno di essere state loro a inviare quel dono al cavaliere. Ad un certo punto Barbara De Santi si farà avanti per ballare con Ciano ed anche stavolta la dama piemontese si infurierà.

Ida e Riccardo nuova lite in studio: Armando accarezza la Platano e lui se ne va

Durante la puntata del trono over di Uomini e Donne l'attenzione si focalizzerà anche su Ida e Riccardo. I due avranno un ennesimo battibecco a causa delle solite incomprensioni.

Ad un certo punto, il Guarnieri definirà la sua partner 'pesante' e l'accuserà di non avere imparato niente dagli errori commessi in passato. In questa diatriba anche Armando Incarnato dirà la sua. Quest'ultimo farà un'inaspettata carezza alla Platano dicendole che gliel'aveva detto che Riccardo non provava niente per lei. Alla fine, il Guarnieri se ne andrà dallo studio e verrà rincorso da Ida.