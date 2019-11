Oggi pomeriggio, alle ore 14:45 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata dedicata a Uomini e donne. Questo secondo appuntamento sarà concentrato sulla continuazione delle vicende andate in onda durante la puntata di ieri del Trono Over.

La puntata riprenderà proprio dal confronto tra Simone e le tre dame Simonetta, Valentina e Debora. Torneranno poi in studio anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo averci voluto riprovare ed essere quindi usciti dagli studi Elios di Roma.

Uomini e Donne: riaffiorano i problemi tra Ida e Riccardo

Nella puntata di oggi dedicata al Trono Over di Uomini e Donne, si parlerà ancora dell'atteggiamento discutibile di Simone. Il cavaliere, infatti, verrà messo sotto i riflettori e accusato dalle tre dame Valentina, Simonetta e Debora che non sembrano in alcun modo gradire gli atteggiamenti dell'uomo.

A sorpresa, la coppia uscita da poco composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornerà in studio.

Dopo tanti tira e molla, i due ragazzi avevano deciso di riprovarci, dandosi una seconda possibilità. Purtroppo, i loro problemi, già noti al pubblico, sembrano essere riaffiorati. La dama bresciana, infatti, accusa il suo fidanzato di essere freddo e distaccato.