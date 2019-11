Nuovo spazio dedicato alle novità con Un posto al sole (Upas). Le anticipazioni della puntata trasmessa lunedì 11 novembre in prima visione su Rai 3, rivelano che Raffaele Giordano dimostrerà di essere sempre più preoccupato per Diego, mentre Aldo Leone sarà intenzionato a chiedere il divorzio a Delia Caracciolo. Infine Bice sarà sempre più decisa a fare la guerra a Cinzia.

Un posto al sole, puntata 11 novembre: Raffaele in ansia per Diego

Inizia una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti delle vicende ambientate al Palazzo Palladini.

La trama di Un posto al sole, riguardante la puntata di lunedì 11 novembre dalle ore 20:45 su Rai 3, rivelano che Raffaele (Patrizio Rispo) pregherà gli avvocati affinché la situazione di suo figlio Diego (Francesco Vitiello) sia velocemente risolta. Il Giordano, infatti, si augurerà che la linea di Ugo porti alla scarcerazione del fratello di Patrizio dopo l'inutile aiuto di Franco e Renato, che avevano puntato il dito sul padre di Maurizio.

Intanto Alvini De Carolis e Niko temeranno che Delia sia implicata nel grave incidente accorso ad Aldo. A tal proposito, l'avvocato Leone farà una scelta sul suo futuro.

Aldo chiede il divorzio a Delia

Gli spoiler di Un posto al sole in onda domani 11 novembre su Rai Tre, rivelano Aldo (Luca Capuano) capirà di essere innamorato di Beatrice dopo essere rimasto in fin di vita per alcuni giorni. Per questo motivo, l'avvocato Leone stanco di un menage logoro da tanti anni comunicherà a Delia che il loro matrimonio è ormai concluso.

Peccato che il legale non sappia che questa scelta comporterà dei seri problemi sia a lui che alla Lucenti. La Caracciolo, infatti, dimostrerà di avere un asso nella manica per mettere il marito con le spalle al muro.

Scontro tra Bice e Cinzia

Ma non saranno gli unici colpi di scena che caratterizzeranno la puntata di inizio settimana, in quanto Franco e Angela aiuteranno Bianca a svolgere i compiti a casa.

A tal proposito, il Boschi si renderà conto che si tratta di un' impresa più difficile del previsto. Inoltre la bambina denuncerà alcuni problemi con la maestra di quarta elementare, tanto che i suoi genitori arriveranno alla conclusione che non è affatto un tipo semplice. Nel frattempo Bice deciderà di aiutare Mariella, tanto da presentarle una sua amica, Ingrid, un vero uragano di donna. La Cerruti, infatti, vorrà una volta per tutte smascherare Cinzia, che da tanto tempo non paga l'affitto a Del Bue.

Di conseguenza, si preannuncia uno scontro tra le due grandi nemiche. Cosa succederà? In attesa di saperlo, si ricorda che gli appuntamenti della soap opera possono essere rivisti su Rai Play, il giorno dopo la messa in onda.