La prossima settimana da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre, in Un posto al sole accadranno svariati fatti. Stando alle anticipazioni della soap opera partenopea, gli abitanti di Palazzo Palladini avranno a che fare con svariate problematiche destinate a lasciare i telespettatori a bocca aperta. Nel dettaglio, Diego dovrà prendere una decisione importante riguardante la sua vita personale e quella del figlio di Aldo.

Quest'ultimo farà una proposta al figlio di Raffaele. Clara, dopo essere stata licenziata, riceverà il supporto delle sue amiche Angela e Giulia, le quali sproneranno la donna a denunciare Alberto. Infine, Alex e Mia decideranno di mettere da parte ogni difficoltà e di tornare insieme.

Anticipazioni Un posto al sole, puntate 2-6 dicembre 2019

La tenacia di Vittorio sortirà gli effetti sperati in quanto riuscirà a far pace con la sua ex fidanzata.

Finalmente il Del Bue e Alex torneranno insieme e il tradimento diventerà essere un brutto e lontano ricordo. Ben presto, però, le sorelle Parisi dovranno far fronte ad una questione particolare che riguarderà Carla. Decisa a godersi appieno questo ricongiungimento con Vittorio, Alex romperà ogni indugio e andrà a parlare con sua madre Rosaria.

Intanto, il giorno dell'udienza si avvicinerà a grandi passi e Diego dovrà prendere una decisione significativa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Nel dettaglio, il Giordano dovrà decidere se accettare o meno la proposta di Aldo Leone. Frattanto, Renato continuerà ad essere giù di morale per via della rottura con la sua ormai ex compagna Nadia. Nonostante ciò, il fratello di Raffaele dovrà subire gli sfoghi di Otello, reduce da una lite con Teresa.

UPAS Spoiler: Clara licenziata, potrebbe denunciare Alberto

La bella Clara, dopo essersi negata a Cipriani dovrà fare i conti con il suo improvviso licenziamento.

Triste per l'accaduto, la donna troverà conforto dalle sue amiche Giulia e Angela che inviteranno la loro amica a non lasciar cadere nel dimenticatoio quello che ha dovuto subire e la sproneranno a denunciare Alberto Palladini. Quest'ultimo, intanto, dopo aver fatto pace con Marina, dovrà affrontare delle emergenze di un certo spessore ai cantieri. Presto, però, per l'uomo emergeranno dei problemi di gran lunga più gravi.

Fabrizio si deciderà a far incontrare Marina con la sua famiglia e Sebastiano. Durante la fatidica cena con i Rosato, la Giordano ne uscirà fortemente provata. Nel frattempo, continueranno i tormenti di Bianca Boschi. Quest'ultima, da quando ha cambiato maestra, non sta affrontando bene il suo percorso scolastico. La figlia di Angela e Franco, nella prossima settimana fino al 6 dicembre, dovrà fare i conti con l'ansia e con un malanno di stagione.

Tuttavia, grazia a questo problema, i genitori di Bianca verranno a conoscenza della difficile situazione che tormenta la figlia.