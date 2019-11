Un posto al sole, la soap di Rai 3, sta appassionando i telespettatori con la storyline che riguarda il tentato omicidio dell'avvocato Aldo Leone. Nel corso della prossima settimana la vicenda giudiziaria arriverà quasi sicuramente ad una conclusione, ma intanto nella puntata di lunedì 11 novembre ci saranno ancora momenti di ansia e attesa per Raffaele Giordano.

Un posto al sole, anticipazioni puntata di lunedì 11 novembre: Raffaele in pena per suo figlio Diego

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 11 novembre raccontano che sarà una puntata di apprensione per Raffaele. Il Giordano sarà disperato perché Diego sarà ancora in carcere e, nonostante cerchi di fare il possibile, la situazione sembrerà irremovibile.

Nel frattempo, Aldo, ormai fuori pericolo, starà molto meglio e deciderà di affrontare sua moglie. L'avvocato, infatti, prenderà coraggio e comunicherà a Delia la sua intenzione di mettere fine al loro matrimonio. L'uomo, in realtà, ignorerà che la moglie è coinvolta nel suo incidente. La puntata di venerdì scorso, infatti, ha rivelato una sconcertante verità che potrebbe significare che il colpevole dell'investimento di Aldo sia stato suo figlio Jacopo, spinto dalle parole di delusione della madre per l'ennesimo tradimento subito.

Sarà stato davvero Jacopo a tentare di uccidere suo padre? In questo caso, probabilmente la scelta di Aldo avrà delle pesanti conseguenze sul ragazzo.

Spoiler Un posto al sole, 11 novembre: Bice metterà in atto il piano per liberare la casa di Guido dalle grinfie di Cinzia

La trama di lunedì 11 novembre di Un posto al sole rivela che Bice metterà a punto il suo piano per incastrare Cinzia e liberare finalmente la casa di Guido.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

La donna, infatti, ha finto di essere un'americana, potenziale cliente del bed and breakfast che Cinzia ha avviato abusivamente a casa di Del Bue. Bice riuscirà a smascherare la ex di Guido e fare giustizia per i suoi amici?

Nel frattempo Franco dedicherà il suo tempo ad aiutare Bianca con i compiti. Ben presto, però, Boschi si renderà conto che il lavoro della bambina non è affatto un gioco da ragazzi.

La quarta elementare che frequenta sua figlia si rivelerà ben più dura di come l'uomo immaginava.

La soap opera Un posto al sole va in onda su Rai 3 ogni sera intorno alle 20:45. Con le sue storie ricche di attualità, simpatia e fatti di cronaca, appassiona milioni di italiani che seguono da molti anni la soap televisiva più longeva d'Italia. I fatti si svolgono a Posillipo, il quartiere di Napoli in cui sorge Palazzo Palladini.

Il cast e le storyline vicine a tutte le età, riescono a catturare un'ampia fascia di pubblico che va dagli adulti ai più giovani.