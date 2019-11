Torna lo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole (Upas), la soap opera di grande successo ambientata a Napoli. Gli spoiler delle puntate in onda dal 18 al 22 novembre su Rai 3 rivelano che Carla Parisi subirà un brutta aggressione al Caffè Vulcano, mentre Patrizio Giordano correrà in soccorso del fratello Diego dopo la sua uscita dal carcere.

Un posto al sole, 18-22 novembre: Carla aggredita al caffè Vulcano

Nuovi avvenimenti entusiasmeranno i telespettatori delle vicende ambientate al Palazzo Palladini.

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate della settimana che saranno trasmesse tra lunedì 18 a venerdì 22 novembre, rivelano che Carla (Vittoria Schisano) sarà aggredita al caffè Vulcano, tanto da vivere attimi di puro terrore. Vittorio rimarrà fortemente colpito da quanto accaduto alla Parisi, tanto da informare subito Alex. Inoltre il giovane Del Bue si prenderà molto a cuore la situazione, mostrandosi più maturo del dovuto.

Più tardi, il ragazzo catturerà le attenzioni di Michele che ne rimarrà piuttosto colpito. Nel frattempo Bianca avrà dei problemi con la maestra Gagliardi, tanto che Franco e Angela vorranno indagare a tal proposito.

Scontro tra Alberto e Roberto

Giulia sarà sempre più presa da Marcello, la sua nuova fiamma dopo l'addio a Denis. Intanto Serena deciderà di fare una sorpresa a Filippo dopo aver sotterrato l'ascia di guerra.

Carla, invece, dimostrerà di essere molto felice di aver incontrato Mia mentre Alex rifiuterà il bacio di Vittorio senza dargli una spiegazione convincente. Inoltre la piccola di casa Parisi aiuterà il giovane Del Bue e sua sorella maggiore a riappacificarsi. Angela, invece, si recherà presso la scuola per parlare con la maestra, in quanto Bianca è molto in ansia. Allo stesso tempo, Roberto correrà da Marina per mettere con le spalle al muro Alberto dopo aver letto alcuni documenti dei cantieri.

Patrizio aiuta Diego dopo l'uscita dal carcere

Stando alle trame di Un posto al sole in onda tra due settimane su Rai tre (18-22 novembre) si evince che Patrizio aiuterà suo fratello Diego a riprendere in mano la sua vita, dopo essere uscito dal carcere. Aldo, invece, sarà di messo dall'ospedale, tanto da poter tornare finalmente a casa, sebbene ancora convalescente. Intanto le cose si metteranno male per Alberto dopo aver assunto la gestione dei cantieri.

Vittorio vuole tornare insieme ad Alex

Vittorio cercherà di farsi perdonare il tradimento con Anita da Alex. Il Palladini, invece, cercherà di convincere Clara a concedere una chance a Cipriani. Peccato che questa volta la donna non abbia nessuna intenzione di rimangiarsi la parola data. Dall'altro canto, Fabrizio Rosato proverà a riappacificarsi con Marina. Il Giordano, invece, studierà un piano per aiutare Diego. Infine Guido riceverà una sorpresa da Mariella che però non sarà condisa da Cerruti.