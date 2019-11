Un posto al sole è giunto alla fine di una settimana complicata per gli abitanti di Palazzo Palladini. Nella puntata di venerdì 15 novembre, Diego sarà finalmente scarcerato ma per lui la strada sarà ancora in salita, mentre Carla subirà una brutta avventura al caffè Vulcano. Per Filippo e Serena, invece, le cose andranno meglio.

Anticipazioni Un posto al sole, venerdì 15 novembre: Diego uscirà dal carcere

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di venerdì, 15 novembre, raccontano che la vicenda giudiziaria di Diego volgerà al termine.

Il ragazzo sarà finalmente scarcerato dopo che Niko avrà raccolto le prove della sua innocenza. Il giovane Giordano potrà ritornare a casa e sarà accolto a braccia aperte da tutti i suoi amici e parenti. Raffaele potrà tirare un sospiro di sollievo dopo giorni di forte angoscia che avevano fatto preoccupare molto Viola e Ornella. Per l'uomo, adesso, sembra essere arrivato un momento di serenità con tutta la famiglia riunita grazie anche al ritorno di Patrizio. Per Diego però non sarà ancora tutto completamente finito.

Il ragazzo, infatti, subirà il duro giudizio del web che lo additerà come un criminale nonostante sia stato scagionato. Come reagirà Diego all'ulteriore ostacolo delle pesanti critiche degli haters che continueranno a moltiplicarsi? Probabilmente l'affetto dei suoi cari gli sarà di grande aiuto in questo ennesimo momento difficile.

Trama Upas del 15 novembre: Serena e Filippo ritornano vicini

La trama della puntata del 15 novembre a Un posto al sole, rivela che per Carla saranno momenti davvero spiacevoli.

La donna, infatti, farà un brutto incontro al caffè Vulcano: come affronterà la difficile situazione? Nel frattempo, grazie anche all'acquisto del bed and breakfast, Filippo e Serena torneranno vicini. La coppia sembrerà aver superato il difficile periodo di crisi dovuto al bacio tra Serena e Leonardo, ma sarà davvero giunto il momento di voltare pagina? Il giovane Ferri ha tradito sua moglie a Tenerife e, sebbene se ne sia già pentito, riuscirà a fare finta di niente come gli ha consigliato di fare suo padre Roberto?

Filippo, preso dai sensi di colpa, è stato più volte tentato di allontanarsi nuovamente dalla sua famiglia, ma a quanto pare tra lui e sua moglie tornerà il sereno, almeno per il momento.

Un posto al sole, la longeva soap partenopea, conta ogni sera milioni di telespettatori di ogni fascia di età. Con i suoi argomenti sempre diversi e al passo con i tempi, infatti, la fortunata serie televisiva riesce a catturare l'interesse di più generazioni.

Quali saranno le prossime avventure per gli abitanti di Posillipo? La puntata di venerdì 15 novembre sicuramente metterà fine ad un incubo per Diego, uno dei personaggi che negli ultimi tempi è stato il maggiore protagonista.