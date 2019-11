Un posto al sole, la soap opera ambientata interamente a Napoli, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Rai3. Le anticipazioni della puntata in onda martedì 12 novembre svelano che Aldo Leone finalmente scoprirà chi è stato veramente a investirlo. Angela sarà molto in ansia per via della nuova maestra di sua figlia Bianca, mentre Bice proseguirà il suo piano contro Cinzia Maiori per aiutare Mariella e Guido. Infine Giulia (Marina Tagliaferri) apparirà sempre più coinvolta nella sua nuova conoscenza con il suo nuovo corteggiatore Marcello.

Aldo scopre la verità

Scendendo nei dettagli, Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) apparirà sempre più in ansia per le sorti di Diego, tratto in arresto per un reato che, a tutti gli effetti, non ha mai commesso. Aldo, invece, dopo aver preso la decisione di comunicare alla moglie Delia che vuole il divorzio, farà una scoperta davvero sconvolgente quando verrà a conoscenza che è stato proprio il figlio Jacopo ad investirlo.

Intanto l'attenzione si concentrerà anche Giulia che sembra sempre più presa sentimentalmente della sua nuova conoscenza con Marcello: sceglierà dunque di lasciarsi andare ad un nuovo amore, dopo aver chiuso la relazione a distanza con Denis.

Angela in ansia a causa della maestra di Bianca

Angela (Claudia Ruffo), al contrario, vivrà momenti di ansia per sua figlia, in quanto avrà alcuni problemi a scuola.

Infatti, la nuova maestra di Bianca (Sofia Piccirillo) sembra essere un po' troppo severa con lei. La anticipazioni di Un posto al sole in onda il 12 novembre si soffermeranno anche sul rientro in scena di Cinzia: se Mariella e Guido non sono stati in grado di incastrare la ragazza, Bice non si fermerà con il suo piano finché non avrà sbugiardato la Maiori.

Riassunto della puntata dell'11 novembre

Nella puntata di lunedì 11 novembre Aldo ha deciso di dire a Delia che il loro matrimonio è giunto al capolinea, una scelta che non è stata presa a cuor leggero e che potrebbe avere delle ripercussioni.

Bice, intanto, ha messo in atto il suo piano contro Cinzia. Franco, invece, ha aiutato Bianca a svolgere i compiti di quarta elementare rendendosi conto che non sono poi così 'elementari'. Ricordiamo che è possibile rivedere tutti gli appuntamenti settimanali di Upas connettendosi al sito web gratuito Mediaset Play, dal quale è possibile scaricare anche l'apposita applicazione per tablet e cellulari.