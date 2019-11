Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 18 al 22 novembre, saranno molteplici i colpi di scena. Serena, vista la ritrovata vicinanza con suo marito, deciderà di fargli una importante proposta. Vittorio invece, dopo l'aggressione subita da Carla, prenderà a cuore la sua vicenda e cercherà di aiutarla.

Tenterà inoltre di riconquistare Alex con l'aiuto di Mia. Sul versante affaristico, si rivedrà Roberto schierarsi contro Alberto e Fabrizio, cercando di riacquistare terreno con Marina dopo le precedenti tensioni.

Vittorio rimarrà sconvolto dall'aggressione ai danni di Carla

Vittorio, dopo aver assistito alla brutale aggressione al padre di Alex (ora Carla), deciderà di informare la ragazza di quanto successo e anche Mia verrà a conoscenza dell'episodio.

Franco e Angela insospettiti dall'incontro non troppo piacevole tra Bianca e la sua maestra, decideranno di indagare. Michele resterà piacevolmente colpito dalla bravura del giovane Del Bue che, a sua volta, prenderà parecchio a cuore la delicata vicenda di Carla. Bianca Boschi continuerà ad avere problemi con la Gagliardi mentre Giulia si farà coinvolgere sempre di più da Marcello. Serena, piacevolmente colpita dalla vicinanza inaspettata di suo marito, deciderà di fare all'uomo una proposta molto importante. Come reagirà Filippo?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Alex rifiuterà Vittorio

Carla rimarrà piacevolmente colpita dalla vicinanza di Mia, mentre Alex rifiuterà il bacio di Vittorio senza alcuna spiegazione; tuttavia, l'intervento della piccola Parisi sembrerà sbloccherà la situazione. Angela deciderà di andare a parlare con l'insegnante di sua figlia per capire cosa sta succedendo a Bianca. Roberto Ferri, dopo una accurata analisi dei documenti dei cantieri, si precipiterà da Marina per comunicarle gli strani movimenti di Alberto e per vederci chiaro.

Patrizio cercherà di aiutare Diego

Patrizio cercherà di aiutare suo fratello a riprendere possesso della sua vita dopo l'ingiusta reclusione in carcere, mentre Aldo Leone farà finalmente ritorno a casa. Alberto si ritroverà parecchio in difficoltà, controllato dai suoi colleghi circa il suo losco operato ai cantieri. Del Bue cercherà di farsi perdonare dalla giovane Parisi per il suo tradimento. Alberto Palladini cercherà di convincere la sua cameriera Clara a concedersi a Cipriani ma la donna non sarà affatto d'accordo.

Patrizio Giordano troverà il modo per far riscattare Diego e fargli riprendere in mano la sua vita, mentre Guido Del Bue riceverà una bella notizia dalla sua compagna Mariella che allo stesso tempo rattristerà parecchio Salvatore Cerruti.