Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera più longeva della storia della tv italiana. Le trame in onda dal 2 al 6 dicembre, rivelano che Vittorio Del Bue e Alex Parisi torneranno ad essere una coppia. Angela e Giulia Poggi, invece, cercheranno di convincere Clara a vendicarsi di Alberto Palladini.

Un posto al sole, puntate 1-6 dicembre: Alex e Vittorio tornano insieme

Importanti novità accadranno nel corso dei nuovi appuntamenti della soap opera partenopea. Le anticipazioni di Un posto al sole in programma da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre 2019 su Rai 3, rivelano che Alex deciderà di dare una seconda opportunità a Vittorio, sebbene la presenza di Carla rischi di mandare a monte l'equilibrio tra lei e Mia.

Intanto Bianca accuserà una banale influenza, tanto da saltare le lezioni. Per questo motivo, i genitori scopriranno che i problemi scolastici accusati dalla figlia sono ben più gravi di quello che sospettavano. Al caffè Vulcano, invece, prenderà servizio un aiuto cuoco, che però dimostrerà di non essere competente come rivelato dalle sue referenze.

Marina si avvicina ad Alberto

Marina e Alberto torneranno ad essere vicini. La Giordano, infatti, aiuterà il Palladini nella difficile situazione ai Cantieri all'oscuro del fatto che ben presto potrebbe trovarsi in guai più gravi.

Bianca, invece, dimostrerà di essere in ansia per la sua situazione scolastica. La Boschi, infatti, vorrebbe andare a scuola, nonostante non sia ancora completamente guarita dallo stato influenzale. Franco e Angela, preoccupati, decideranno di vederci più chiaro. Nel frattempo Fabrizio prenderà una decisione che spiazzerà la fidanzata mentre madre e figlia Poggi cercheranno un modo per dire a Clara, il motivo per il quale ha perso il lavoro. Infine la Parisi avrà un confronto acceso con Carla, dove le dichiarerà di amare il giovane Del Bue.

Angela e Giulia vogliono che Clara quereli Palladini

Gli spoiler di Un posto al sole in onda prossima settimana su Rai 3, rivelano che Raffaele cercherà di convincere Renato a cambiare strada dopo la fine della sua storia d'amore con Nadia. Diego, invece, sarà indeciso se accettare il patto con Aldo mentre si avvicinerà sempre di più la data dell'udienza del patteggiamento. Marina, intanto, farà la conoscenza di Sebastiano. Dall'altro canto, Angela e Giulia tenteranno di convincere Clara a sporgere denuncia contro Palladini.

Allo stesso tempo, Patrizio e suo fratello appariranno molto in ansia per l'avvicinarsi dell'udienza, se ad un certo punto quest'ultimo non fosse tentato a svelargli il ricatto dell'avvocato Leone. Marina, invece, uscirà con le ossa rotte dalla cena a casa Rosato mentre Otello confesserà a Renato di avere avuto un brutto litigio con Teresa. Infine Silvia rimarrà colpita dallo spirito d'iniziativa di Samuel.