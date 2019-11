Un posto al sole, la soap opera ambientata interamente a Napoli, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Rai3. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2019 svelano che Alberto Ferri, dopo aver esaminato con attenzione alcuni documenti dei cantieri, si recherà da Marina Giordano determinato ad affrontare Alberto Palladini. Intanto Carla subirà un'aggressione, mentre Franco e Angela saranno molto preoccupati per la figlia Bianca, la quale avrà dei problemi con la sua insegnante.

Un posto al sole: Carla aggredita

Proseguiranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso i telespettatori di Rai3. Le trame di Un posto al sole riguardanti le prossime puntate, in onda a partire dal 18 al 22 novembre, svelano che Carla verrà aggredita, tant'è che vivrà istanti di totale paura. Vittorio resterà completamente sconvolto da quello che è successo alla mal capitata, ragion per cui metterà al corrente Alex Parisi.

In seguito il ragazzo deciderà di prendere a cuore la vicenda di Carla, dando dimostrazione di essere maturato tantissimo. Infatti, anche Michele Saviani resterà del tutto sorpreso dal giovane Del Bue. Intanto Bianca avrà alcuni problemi con la nuova maestra, tant'è che Franco e Angela vorranno vederci chiaro sulla questione. Giulia, dopo aver chiuso la relazione con Denis, sarà sempre più coinvolta da Marcello, il suo nuovo spasimante.

Roberto affronta Alberto

Serena penserà di fare una sorpresa a Filippo dopo che hanno messo da parte i loro dissapori. Carla, al contrario, si mostrerà molto contenta di aver visto Mia mentre Alex respingerà il bacio di Vittorio senza spiegargli la reale motivazione. La piccola Parisi deciderà di spronare la sorella a riappacificarsi con Del Bue. Nel frattempo Angela si recherà a scuola per parlare con la Gagliardi, l'insegnante di sua figlia. Successivamente, anche Roberto si dirigerà da Maria per affrontare Alberto dopo aver trovato dei documenti che riguardano il cantiere.

Fabrizio vuole tornare insieme a Marina

Le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole (in programma dal 18-22 novembre), inoltre, rivelano che Patrizio cercherà di fare tutto il suo possibile per aiutare Diego a riprendere in mano le redini della sua vita, dopo che è uscito dalla prigione. Aldo, al contrario, verrà dimesso dall'ospedale, tant'è che potrà ritornare a casa. Intanto, dopo aver preso la gestione dei cantieri, la posizione di Alberto si metterà male.

Vittorio, invece, dopo essere stato costretto ad ammettere il tradimento con Anita, cercherà in tutti i modi di farsi perdonare da Alex. Nello stesso momento, anche Fabrizio Rosato cercherà di riappacificarsi con Marina. D'altro canto, Mariella darà a Guido una bella notizia, la quale però potrebbe cambiare l'umore di Cerruti. Infine, Palladini tenterà di spingere Clara a dare un'ulteriore opportunità a Cipriani, ma la donna questa volta non avrà alcuna intenzione di accontentare l'imprenditore.