Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si continuerà a parlare della vicenda che vede al centro della narrazione Diego Giordano e la famiglia Leone. Dopo avere scoperto che il vero responsabile dell'attentato alla sua vita è stato suo figlio Jacopo, Aldo cercherà di trovare un modo per sistemare la questione senza coinvolgerlo. Come anticipato dal settimanale Telepiù, l'avvocato proporrà a Diego un vantaggioso accordo economico, ma in cambio il giovane Giordano dovrà dichiararsi colpevole e accettare il patteggiamento.

Nel frattempo Raffaele dovrà offrire tutto il suo sostegno ad un'altra persona a lui molto cara, che non se la sta passando affatto bene. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Upas, relative a questa storyline, che andranno in onda dal 2 al 6 dicembre.

Diego viene corrotto

Mentre si avvicina il fatidico giorno dell'udienza, Diego (Francesco Vitiello) sarà assalito da mille dubbi e non saprà come comportarsi. Aldo (Luca Capuano) gli ha offerto una cospicua somma di danaro a patto che lui si dichiari colpevole e accetti il patteggiamento.

L'avvocato Leone, che in questo processo sarà la parte lesa, è ben conscio del fatto che il vero colpevole sia in realtà Jacopo (Matteo Santorum), ma vorrebbe mettere tutto a tacere evitando a suo figlio qualsiasi problema. C'è da dire che Leone non ha nessuna intenzione di rovinare la vita di Diego e la sua proposta economica risulterebbe così vantaggiosa da permettere al giovane Giordano una nuova vita lontano dall'Italia.

La rabbia di Patrizio

Le prove contro Diego sono schiaccianti e se il giovane rifiutasse il patteggiamento, ci sarebbe una fortissima possibilità che lui risulti comunque colpevole.

Quest'ultimo inizierà a riflettere sulla proposta e giungerà alla conclusione che accettare i soldi per andare a vivere all'estero sia, tutto sommato, un'opzione più che valida. Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), venuto a conoscenza dei dubbi del fratello maggiore, si arrabbierà moltissimo e lo spingerà a non mollare. Purtroppo Diego si vedrà senza vie di scampo e penserà che accettare i soldi sia per lui l'unica strada possibile, ma Patrizio non demorderà e insisterà affinché il fratello continui a lottare per dimostrare a tutti la sua innocenza.

Raffaele aiuta Renato

Mentre i suoi figli saranno in forte difficoltà, Raffaele (Patrizio Rispo) si troverà a dover affrontare un'altra situazione molto spinosa. L'uomo si renderà conto che Renato (Marzio Honorato) è rimasto da solo e si sente triste e depresso. Raffaele offrirà a suo cognato tutto il suo sostegno, ma lo inviterà anche a riflettere sugli errori che lo hanno portato a questa terribile situazione di solitudine.