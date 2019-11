Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda da lunedì 25 a venerdì 29 novembre 2019 su Rai3, rivelano che Diego Giordano certo di aver trovato la persona che ha investito Aldo Leone sarà totalmente ossessionato dal pensiero di consegnare il responsabile alla giustizia. Angela e Franco Boschi, invece, affronteranno i problemi di Bianca, ignorando i consigli di Giulia.

Gli spoiler di Un posto al sole 25-29 novembre: Diego incontra una persona

Nei dettagli, le trame degli episodi di Un posto al sole in onda dal 25 fino al 29 novembre, rivelano che la discussione tra Roberto Ferri e Marina avrà un risvolto inaspettato.

D'altro canto, la donna avrà la stessa reazione con Alberto Palladini, che cercherà in tutti i modi di riguadagnarsi la sua fiducia. Intanto, Diego incomincerà a svolgere il suo nuovo lavoro grazie a Patrizio mentre Raffaele sarà ancora preoccupato per lui. Inoltre, si creerà un'altra vicenda che susciterà ulteriormente l'ansia del portiere. Andrea Pergolesi chiederà aiuto a Silvia per far ingerire ad Arianna una pillola, alla quale potrebbe essere intollerante.

Uno strano incontro al Vulcano susciterà nella testa del giovane Giordano un ricordo che può far luce sull’incidente che ha coinvolto Aldo. Le anticipazioni di Un posto al sole svelano inoltre che i problemi scolastici di Bianca con la nuova maestra saranno la causa di uno scontro in famiglia; infatti, i nonni non saranno d'accordo con il parere di Angela. Infine, le continue lamentele di Castello faranno perdere la pazienza a Guido Del Bue, ragion per cui potrebbero esserci impensabili ripercussioni.

Vittorio tenta di fare la pace con Alex

Certo di avere finalmente trovarlo la persona che ha ridotto in fin di vita Leone e ossessionato dal pensiero di dimostrare la sua innocenza, Diego non saprà come comportarsi. Nello stesso momento, sollevato dal suggerimento di Mariella, Vittorio cercherà di conquistare nuovamente Alex Parisi, mentre Franco e la sua consorte dovranno far fonte al dilemma della loro unica figlia, non ascoltando i consigli di Giulia.

Quest'ultima, invece, sarà sempre più presa dal suo spasimante virtuale. Serena e Filippo vivranno ancora momenti di tensione. Intanto Niko e Raffaele inizieranno a essere nuovamente in ansia per Diego, per questo motivo non sapranno se dare peso al racconto del suo ultimo ricordo. In seguito, il figlio del portiere prenderà un'improvvisa decisione. Angela e sua madre avranno un'opinione diversa su come comportarsi con Bianca, ragion per cui tra le due si creerà piccolo dissapore.

Vittorio conosce una cantante

Gli spoiler di Un posto al sole sulle trame della prossima settimana (in programmazione dal 25 al 29 novembre), annunciano che, dopo aver messo in atto i suggerimenti di Mariella e quelli più irrealizzabili di Mia, Vittorio resterà deluso di non essere riuscito a riappacificarsi con la Parisi. Successivamente, il ragazzo conoscerà una cantante con la quale si scontrerà in modo divertente in radio: in questa occasione, al giovane Del Bue verrà in mente un'idea per elaborare un altro piano romantico che, però, questa volta potrebbe portarlo a fargli riconquistare il cuore di Alex.

Il Giordano mediterà sulla proposta che ha ricevuto. Per finire, Filippo proverà ad avere un momento di assoluta intimità con Serena per riprendere il tempo perso ma il destino sembrerà mettersi per l'ennesima volta contro di loro.