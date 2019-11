Ad Un posto al sole arriverà a conclusione il giallo legato al tentato omicidio nei confronti di Aldo Leone. Le trame relative alle puntate in onda dall'11 al 15 novembre rivelano che l'avvocato scoprirà una verità a dir poco sconvolgente. Non solo, l'uomo dirà a sua moglie che vuole divorziare. Nel frattempo, Diego verrà scarcerato e tornerà a casa per la gioia di Raffaele mentre Marina e Fabrizio attraverseranno una piccola crisi. Infine, Bice sarà determinata ad incastrare definitivamente Cinzia aiutando così Guido e Mariella.

Un posto al sole, Raffaele sempre più preoccupato per Diego

Le trame Un posto al sole dall'11 al 15 novembre rivelano che Raffaele non riuscirà a darsi pace per tutto ciò che è accaduto. Intanto, Aldo capirà che il suo matrimonio non ha più ragione d'esistere e così dirà a Delia che vuole divorziare, ma non avrà la minima idea delle ripercussioni che la sua decisione potrà avere su di lui. Nel frattempo, Bice sarà decisa ad aiutare Guido e Mariella ed elaborerà un piano per smascherare definitivamente Cinzia.

Poco dopo, Franco aiuterà Bianca a fare i compiti e capirà che le scuole elementari non sono poi così semplici come credeva. La preoccupazione di Raffaele per suo figlio Diego crescerà sempre di più mentre Aldo presto farà una scoperta sconvolgente.

Intanto, Angela si mostrerà un po' preoccupata a causa della nuova maestra di sua figlia Bianca. Giulia sembrerà finalmente lasciarsi alle spalle la storia con Denis e sarà sempre più interessata a Marcello mentre Bice non si fermerà davanti a nulla pur di incastrare Cinzia alle sue responsabilità. Il suo piano andrà a buon fine?

La verità sul caso Leone viene fuori

Aldo prenderà una decisione inaspettata mentre Raffaele dovrà fare i conti con una sorpresa spiacevole. Poco dopo, Marina sarà messa a dura prova da Fabrizio che si farà mille problemi a festeggiare il suo compleanno. Nel frattempo, Bice arriverà a minacciare Cinzia pur di farla cadere e ci si chiederà quale sarà la sua reazione di fronte alla presa di posizione della Cerruti.

Cinzia lascerà finalmente la casa di Guido? Intanto, Filippo e Serena si riavvicineranno grazie alla compravendita dell'appartamento che la Cirillo vorrebbe usare per aprire il bed and breakfast.

Nel frattempo Beatrice sarà costretta ad allontanarsi da Aldo adesso che finalmente tutta la verità sul tentato omicidio ai suoi danni è venuta alla luce. Sempre in queste puntate, Niko potrà finalmente dare una splendida notizia a Raffaele. Marina e Fabrizio litigheranno a causa dello zio di lui: questo diverbio finirà per farli lasciare?

Diego torna a casa, Carla in una situazione spiacevole

Carla si recherà al Vulcano dove farà un incontro che la metterà in una situazione quasi insostenibile. Tra Filippo e Serena le tensioni sembrano essersi finalmente risolte ed il loro rapporto apparirà più solido. Nel frattempo, Diego verrà scarcerato e tornerà finalmente a casa dove sarà accolto da tutti i suoi parenti. Il giovane, però, si ritroverà a dover gestire i giudizi spietati del web: quale sarà la sua reazione?