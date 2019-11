L’addio tra Silvia Tirado e Gabriele Pippo sta lasciando una serie di strascichi. In queste ore l'ex protagonista di Temptation Island Vip è stata bersagliata anche dal single Valerio Maggiolini.

Tra Silvia e Valerio all'interno del villaggio si era instaurato un certo feeling. Tuttavia la giovane dopo aver capito di essere ancora innamorata del figlio di Pippo Franco, aveva messo un muro con il single.

Di conseguenza quest'ultimo dopo aver capito che tra i due non poteva esserci nulla se non una semplice amicizia, aveva abbandonato il docu-reality. Da quel momento in poi i rapporti tra i due tra i due si sono incrinati. Maggiolini in seguito all'addio tra Silvia e Gabriele, senza pensarci più di tanto si è schierato dalla parte del musicista. L'ex tentatore sui social ha augurato al figlio di Pippo Franco, di trovare una donna valida al suo fianco. Ma non è finita qui, perché il giovane ha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower.

Valerio chiude alla Tirado

Ad un utente che ha chiesto al giovane se Silvia lo avesse contattato di nuovo, Valerio ha risposto con esito positivo. Il single ha detto: "Si, ho visto un suo messaggio in risposta ma non le ho risposto e mai lo farò". Dunque, stando alle parole di Maggiolini, la Tirado pare abbia chiesto un confronto a Valerio.

Valerio Maggiolini ha fatto capire ai suoi fan, di essere stato nuovamente cercato dall'ex fidanzata di Gabriele Pippo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

L'ex tentatore del docu-reality in questi giorni si sta togliendo più di un sassolino dalla scarpa contro la giovane.

Tramite alcune Instagram Stories, Maggiolini ha rivelato di non voler più dedicare parte del suo tempo ad una cosa ormai passata. Valerio poi ha aggiunto: "Ho conosciuto Silvia a Temptation, ho capito che stava recitando ed ho lasciato il programma di mia spontanea volontà". Infine, il giovane ha lanciato l'affondo sulla Tirado: "Mai nella vita potrei volere una persona falsa e opportunista al mio fianco".

La replica di Silvia Tirado

Di fronte alle dichiarazioni di Valerio, la diretta interessata non è restata in silenzio. Silvia ha accusato il suo ex tentatore di fare di tutto per farsi pubblicità. Poi ha puntualizzato che il messaggio inviato a Valerio, parlava dell'affermazione fatta su Gabriele: "Non sai cosa ho passato e cosa sto passando per fare certe supposizione, altro che merita di meglio".

Da qui la replica piuttosto dura da parte della donna: "Sei ridicolo".

Ricordiamo, che Silvia Tirado e Gabriele Pippo si sono lasciati da poco. A mandare su tutte le furie la giovane sarebbe stato un video musicale girato da Gabriele, insieme tante donne in lingerie. Secondo Silvia, con la scusa del lavoro il suo compagno le avrebbe mancato di rispetto.