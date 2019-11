Sabato 30 novembre, dalle ore 16:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Il programma, condotto da Silvia Toffanin, può contare ogni settimana su grandissimi ospiti e anche per questa puntata non mancheranno i personaggi famosi. Su tutti molto attesi Benji & Fede: Benjamin Mascolo e Federico Rossi parleranno delle loro vite private e dei loro prossimi impegni lavorativi.

Benji & Fede parleranno del concerto che dovranno tenere all'Arena di Verona

Tra gli ospiti più attesi della prossima puntata di 'Verissimo', dunque, ci saranno proprio il duo modenese; nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, parleranno, per prima cosa, della loro vita privata.

Fede è, infatti, fidanzato con Paola Di Benedetto, volto noto a Mediaset per aver partecipato come 'Madre Natura' a Ciao Darwin e a numerosi programmi di Barbara D'Urso [VIDEO]; Benji è, invece, fidanzato con Bella Thorne, attrice statunitense spesso al centro dei gossip. Ma il duo parlerà anche dei prossimi impegni lavorativi: il tre maggio del 2020, infatti, i due si esibiranno in un concerto all'Arena di Verona. Come annunciato dagli stessi cantanti, durante tale concerto "ripercorreremo attraverso le canzoni tutte le tappe che abbiamo vissuto insieme a voi fan in questi ultimi anni". Benji & Fede, inoltre, saranno anche nella giuria della prossima edizione dello 'Zecchino D'oro'.

Verissimo, tutti gli altri ospiti

Ma Benji & Fede non saranno gli unici ospiti che Silvia Toffanin intervisterà nel corso delle oltre due ore di programma; è prevista una intervista a Simona Ventura e al suo nuovo compagno Giovanni Terzi. I due, per la prima volta insieme in tv da quando hanno una relazione, parleranno del loro progetto d'amore che potrebbe portare la coppia al matrimonio. Prevista poi la partecipazione di Luca Barbareschi, che parlerà, per la prima volta, dopo la notizia riguardante l'accusa nei suoi confronti (insieme ad altre due persone) di traffico di influenze illecite in merito al Teatro Eliseo di Roma: secondo i pm, infatti, sarebbero state esercitate delle pressioni affinché il teatro ricevesse circa quattro milioni di euro dalla Finanziaria del 2017.

L'artista presenzierà insieme all'attrice Lucrezia Lante della Rovere, con la quale reciterà ne "Il cielo sopra il tetto", spettacolo teatrale con il quale si esibiranno in giro per l'Italia. Silvia Toffanin incontrerà poi anche Serena Autieri e Serena Rossi, le due doppiatrici di Elsa ed Anna in 'Frozen 3'. Presente, poi, anche Federico Scianna, attore protagonista de 'Il Processo', nuova fiction Mediaset in onda da venerdì 29 novembre. Infine, ospite anche Daniele Bossari, che presenterà la sua autobiografia "La faccia nascosta della luce".

Verissimo sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di 'Mediaset Play'.