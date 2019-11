Sabato 9 novembre, dalle ore 16:00 su Canale 5, tornerà l'appuntamento con Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin anche quest'anno continua a macinare record di ascolti: la puntata di sabato 2 novembre ha raccolto 2,6 milioni di spettatori nella prima parte e oltre i tre milioni nella seconda parte. Anche per la prossima puntata, Verissimo vorrà mantenere gli ascolti alti e per farlo sceglie di intervistare Il Volo.

I tre tenori usciranno l'8 novembre con un nuovo disco che celebrerà i primi 10 anni di carriera del Trio. Ospiti poi anche Raz Degan, che ha pubblicato da poco un mini-film (intitolato 'True Stories') in cui racconta la sua vita, e il tennista Fabio Fognini.

Ignazio Boschetto, Gianluca Barone e Piero Barone (i tre tenori de Il Volo) saranno dunque gli ospiti di punta della puntata di Verissimo di sabato 9 novembre.

Silvia Toffanin parlerà con i ragazzi dei loro primi dieci anni di carriera, che verranno festeggiati con un disco (in uscita l'8 novembre) intitolato '10 years'. Il cd sarà una raccolta dei loro brani più famosi cantati in questa prima decade di carriera. I ragazzi, inoltre, parleranno anche dei loro progetti futuri: da gennaio 2020 i tre tenori partiranno per gli Stati Uniti per un tour internazionale, mentre per i mesi estivi del prossimo anno sono previsti due concerti in Italia (al Teatro Antico di Taormina e all'Arena di Verona). Quello de 'Il Volo' a Verissimo è un ritorno: furono, infatti, già ospiti in una puntata del marzo scorso.

A Verissimo anche Fabio Fognini e Raz Degan

Chi invece sarà per la prima volta ospite del programma sarà Fabio Fognini. Il tennista azzurro è da sempre uno degli sportivi più chiacchierati, sia per i suoi risultati che per alcuni suoi atteggiamenti un po' fuori dalle righe (ultimo dei quali a Wimbledon 2019, quando affermò "maledetti inglesi, scoppiasse una bomba su questo circolo" dopo una brutta prestazione che gli costò l'eliminazione).

Qualche ora fa, Fabio ha voluto ringraziare (con una lettera bellissima) il suo storico coach Franco Davin, con il quale è terminata una collaborazione che durava da anni. Ospite poi anche Raz Degan, che a fine ottobre ha pubblicato sui social un mini-film intitolato 'True Stories'. Attraverso questo video, Raz ripercorre la sua vita: parte dallo spot Jägermeister (che gli cambiò la vita), per arrivare alle sue missioni umanitarie a favore della UNHCR.

La puntata di Verissimo di sabato 9 novembre sarà visibile anche in streaming sul sito Mediaset Play. Inoltre, dal sito 'mediasetplay.mediaset.it/programmi-tv/verissimo' saranno visibili anche le singole interviste delle scorse puntate.