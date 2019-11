Sabato 23 novembre, dalle ore 16:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di ''Verissimo'', il contenitore del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. Il programma, che ogni settimana ottiene più ascolti rispetto alla concorrenza, avrà tra gli ospiti la cantante Giusy Ferreri e Cristiano Malgioglio.

Giusy Ferreri presenterà il suo nuovo singolo 'Momenti Perfetti'

Giusy Ferreri rilascerà una intervista a Silvia Toffanin nel corso della puntata di sabato 23 novembre.

Per la cantante sarà un ritorno nel programma, dopo che venne intervistata nel 2014. In questi ultimi 5 anni, però, molte cose sono cambiate; nel 2017, infatti, la cantante lanciata da X Factor è diventata mamma di Beatrice e ha collezionato una serie di successi specialmente grazie ad alcuni tormentoni estivi. Nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, Giusy Ferreri presenterà al pubblico il suo ultimo singolo "Momenti Perfetti", pubblicato lo scorso 4 novembre e che sembra invitare gli ascoltatori a godersi tutti i momenti di "quotidiana felicità". Inoltre, la cantante presenterà anche il suo nuovo tour che inizierà il 2 marzo del 2020 con la tappa di Milano.

Tutti gli altri ospiti di 'Verissimo'

Ma Giusy Ferreri non sarà l'unica ospite che Silvia Toffanin accoglierà negli studi di Verissimo. Nel corso della puntata, infatti, presenzierà Cristiano Malgioglio, che parlerà della sua carriera e presenterà in esclusiva il suo ultimo singolo intitolato "Notte Perfetta". Atteso poi anche Antonio Albanese, che pubblicizzerà il nuovo capitolo che vede protagonista il suo storico personaggio "Cetto La Qualunque"; il film, intitolato "Cetto c'è, senzadubbiamente", è uscito nelle sale giovedì 21 novembre.

Attesa anche l'attrice Vittoria Puccini, che presenterà al pubblico la sua nuova fiction "Il Processo"; l'attrice, nel corso della serie, interpreterà il Pubblico Ministero Elena Guerra e si dovrà occupare del caso di un omicidio di una ragazzina di diciassette anni. "Il Processo" andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 29 novembre ed è il primo legal-thriller prodotto in Italia.

Infine, sarà ospite anche Vittorio Grigolo: il tenore, che abbiamo potuto conoscere grazie ad "Amici" di Maria De Filippi, parlerà per la prima volta delle accuse di molestie a lui rivolte da una collega. Il tutto sarebbe successo lo scorso settembre a Tokyo, quando una collega ha accusato il tenore di averla "molestata". A causa di questa accusa Vittorio è stato sospeso dalla Royal Opera House. La puntata di Verissimo del 23 novembre sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di "Mediaset Play".