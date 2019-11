Nella puntata di giovedì 28 novembre di Vieni da me, programma pomeridiano in onda su Rai 1, la conduttrice Caterina Balivo si è resa protagonista di qualche simpatico siparietto. Nel corso dell'intervista a Giobbe Covatta, la padrona di casa ha presentato una clip con un'enfasi piuttosto diversa dal solito, interpretata come una vera e propria imitazione di Barbara D'Urso nel suo modo di proporre ospiti e notizie del mondo della cronaca rosa. L'ironia della Balivo è stata commentata dalla maggior parte dei telespettatori che non hanno fatto altro che scatenarsi su Twitter.

La Balivo imita la D'Urso a Vieni da me: i commenti del pubblico

Tra una battuta e l'altra, Caterina Balivo ha lanciato un servizio riguardante Giobbe Covatta, imitando "il noto marchio di fabbrica" di Barbara D'Urso: "È esclusivo! Choc!". La conduttrice di Live-Non è la D'Urso non è stata citata in maniera esplicita, ma quelle dichiarazioni e quei gesti sono stati notati dal pubblico di Twitter che ha colto l'occasione di commentare la scena. "Oggi mi sono sentito male" ha scritto un utente, postando il video nel quale ritrae la conduttrice di Vieni da me, intenta a lanciare la "frecciatina" alla collega partenopea.

Però, c'è anche chi non ha apprezzato l'atteggiamento della conduttrice e ha scritto: "Ma Caterina Balivo che prende in giro Barbara D'Urso... ma è molto più ridicola?". Insomma, i commenti degli utenti sono variegati, non sappiamo ancora come ha reagito Barbarella dopo avet visto i simpatici sfottò. Ma siamo convinti che la presentatrice di Pomeriggio 5 la prenderà con assoluta leggerezza, vista la sua grande autoironia e la sua capacità di non prendersi mai troppo sul serio.

Ma caterina balivo che prende in giro @carmelitadurso ma è molto più ridicola? #vienidame — AntoniettaASR (@antooooo85) November 28, 2019

Caterina rimproverata simpaticamente da Giobbe Covatta

Durante la puntata di Vieni da me, inoltre, Giobbe Covatta ha simpaticamente strigliato in diretta Caterina Balivo.

Il motivo? La conduttrice è scoppiata a ridere perché non sapeva gli anni esatti del matrimonio di Giobbe e sua moglie Paola Catella. "Se mi devi fare l'intervista, preparati prima!" ha sbottato l'attore in maniera ironica e goliardica. Il siparietto è stato piuttosto simpatico e divertente, vista la complicità instaurata tra l'umorista tarantino e la padrona di casa. "Grazie Giobbe!" ha detto poi la Balivo salutandolo. "Grazie a voi. Dove lo trovi un altro posto in cui ti diverti così?" ha commentato Covatta che poi ha risposto al gioco telefonico assieme alla conduttrice provocando ancora una volta le risate del pubblico in studio.