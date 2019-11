La nuova edizione del Grande Fratello Vip aprirà i battenti il 7 gennaio del prossimo anno su Canale 5 e già, con largo anticipo, si conoscono i nomi di chi 'guiderà' i ragazzi nella casa più spiata d'Italia. Alfonso Signorini sarà il padrone di casa presentando la quarta edizione del GF Vip affiancato da Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, e Wanda Nara, moglie-procuratrice di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain in prestito dall'Inter.

La scelta di Wanda Nara

Scegliere come opinionista la iper-chiacchierata Wanda Nara potrebbe avere un risvolto non indifferente per quanto riguarda l'audience del programma. Dopo l'upgrade nella trasmissione condotta da Pierluigi Pardo, Tiki Taka, dove ad un inizio da 'semplice' ospite è passata a soubrette di punta, ecco che la redazione di Mediaset vuole nuovamente puntare sulla procuratrice argentina per il noto reality show.

Wanda, oltretutto, ha già avuto a che fare col programma Endemol durante i ripetuti scontri con la sorella del marito Mauro, Ivana Icardi, che gli rimproverava di aver soggiogato il fratello e, cosa ancor più grave, di negargli l'affetto dei nipoti sia a lei che alla madre del bomber argentino. Una scelta, quella di reclutare Wanda, che sicuramente dividerà il pubblico della trasmissione di Canale 5 e che potrebbe addirittura prevedere uno scontro in diretta vis a vis proprio con Ivana non sarà così improbabile, vista la spasmodica ricerca di sensazionalismo insita nel reality.

Pupo, invece, appare come una scelta, almeno sulla carta, più morigerata, anche se il cantante ci ha abituati ad uno stile di vita parecchio spericolato, condito da bigamia e gioco d'azzardo.

Prima da presentatore per Alfonso Signorini

In alcune passate edizioni il Direttore di 'Chi' ha avuto un ruolo di spalla o come opinionista nella trasmissione di Canale 5, ma quest'anno la Endemol ha voluto affidargli le chiavi del GF Vip 4.

Sarà lui il nuovo conduttore del reality. In questo caso trattandosi di un format orientato sui pettegolezzi e con concorrenti per l'appunto vip, la figura di Signorini sembra cucita ad hoc per il ruolo di padrone di casa. Il giornalista, infatti, ha dimostrato nelle precedenti edizioni di conoscere appieno il mondo del Gossip e, con ogni probabilità, i partecipanti saranno scelti in modo da creare più scalpore possibile all'interno della Casa.

Massimo riserbo per i concorrenti in gara del quale non è ancora trapelata alcuna notizia ufficiale, ma per i quali vi sono già parecchie indiscrezioni come la presunta partecipazione di Loredana Lecciso, moglie di Al Bano, Kabir Bedi, l'attore di 'Sandokan', ed Adriana Volpe, volto noto della Rai.