Giovedì 21 novembre, dalle ore 21:15 su Sky Uno, andrà in onda una nuova puntata di X Factor. Il reality, giunto al suo quinto live, arriva a uno degli snodi fondamentali di questa edizione: la puntata degli inediti.

I sette concorrenti rimasti, infatti, porteranno sul palco i loro pezzi inediti. Nel corso della serata è poi prevista la partecipazione di numerosi ospiti: saliranno sul palco dell'X Factor Dome Mahmood, Gemitaiz e Madman. Anche nel corso della quinta puntata vi sarà una eliminazione.

X Factor, quinto live: le assegnazioni

I sette cantanti rimasti, dunque, porteranno i loro brani inediti.

Davide Rossi, l'unico concorrente di Malika Ayane, porterà un brano intitolato "Glum" che racconta la tristezza di un ragazzo a causa dell'assenza della sua amata.

Per quanto riguarda la categoria di Sfera Ebbasta, Giordana Petralia canterà "Chasing Papers", scritta dalla cantante Sia e prodotta da Shablo mentre Sofia Tornambene canterà "a domani per sempre", testo scritto proprio dalla sedicenne e che abbiamo già potuto ascoltare in fase di audizioni.

Anche in questo caso la produzione del brano è di Shablo.

Per quanto riguarda i due concorrenti della categoria Over di Mara Maionchi, Nicola Cavallaro porterà il brano "Like I Could" scritto da Tom Walker (che in Italia è famoso specialmente per il duetto con Marco Mengoni sulle note di "Hola (I Say)") mentre Eugenio Campagna porterà "Cornflakes", scritto da lui e già ascoltato nel terzo live [VIDEO].

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv X Factor

Per quanto riguarda la categoria dei gruppi di Samuel, i Booda porteranno l'inedito "Elefante", scritto da loro con la collaborazione di Samuel, Davide Napoleone e Alessandro Bravo. I Sierra, infine, porteranno il brano "Enfasi", scritto da loro e prodotto da Big Fish.

Tra gli ospiti Mahmood, da poco premiato agli Ema MTV Award

Come già detto, però, nel corso del quinto live di X Factor 13 vi saranno diversi ospiti.

Il primo su tutti Mahmood, che dalla vittoria a Sanremo non si è più fermato [VIDEO]: terzo posto agli European Song Contest e fresco vincitore agli Ema MTV Award nella categoria di Best Italian Act. Proprio Mahmood ha vinto 4 dischi di platino per il singolo "Calipso", cantato in collaborazione con Fabri Fibra e Sfera Ebbasta (uno dei giudici del talent di Sky).

Gli altri ospiti dello show saranno Gemitaiz e Madman: i due, che hanno pubblicato un album congiunto intitolato "Scatola Nera" saranno protagonisti da marzo 2020 del tour "Scatola Nera Live" che toccherà vari palazzetti in tutta Italia (fra cui Roma, Milano, Napoli e Firenze).

Il quinto live di X Factor sarà visibile anche in diretta streaming dall'applicazione "Sky Go", riservata esclusivamente ai clienti Sky.