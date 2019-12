Tornano le anticipazioni settimanali della soap Una vita e riguardanti ciò che andrà in onda da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre su Canale 5. Si ricorda che sia domenica 22 che mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre, la soap ambientata ad Acacias non andrà in onda. Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i numerosissimi fan e che vedranno Celia vittima di un improvviso svenimento, nel corso del ricevimento organizzato da Samuel per chiedere la mano di Lucia. Quest'ultima, a causa del malessere della cugina, non risponderà alla domanda, lasciando tutto in sospeso.

Le condizioni della moglie di Felipe si aggraveranno, tanto che il medico imporrà alla donna la quarantena.

Anticipazioni al 27 dicembre: Celia sviene al ricevimento di Samuel

Gli spoiler riguardanti la nuova settimana di programmazione, svelano che Samuel avrà organizzato un ricevimento a casa sua, per chiedere formalmente a Lucia di sposarlo. Durante la festa però Celia avrà un mancamento, costringendo Lucia a non rispondere alla domanda dell'Alday. Felipe, preoccupato per la salute della moglie, cercherà disperatamente un medico che possa aiutare la consorte, ma sembrerà che ad Acacias nessuno sia disponibile a causa dell'epidemia che ha colpito gli abitanti dell'Hoyo.

Intanto Samuel sarà indispettito dal contrattempo che lo vedrà costretto ad attendere ancora per mettere le mani sul patrimonio della Alvarado. Inoltre le anticipazioni svelano che Batan continuerà a fare pressioni sull'uomo affinché incassi il denaro dei Marchesi di Valmez il prima possibile.

Una vita, spoiler: la moglie di Felipe in quarantena a causa dell'epidemia

Dal 23 al 27 dicembre, i fan della soap ambientata ad Acacias assisteranno a molti colpi di scena, legati soprattutto alla salute di Celia. Quest'ultima spingerà Lolita ad andare avanti con i preparativi nuziali, anche se la domestica penserà di rimandare la cerimonia visto quanto sta accadendo alla sua signora. Nel frattempo, un giornalista francese acquisterà una fotografia scattata da Flora e Servante. I due saranno al settimo cielo, in quanto convinti di poter iniziare la loro carriera.

Oltre ai familiari e agli abitanti di Acacias 38, anche padre Telmo sarà preoccupato per la moglie di Felipe e vorrebbe starle accanto. Il dottor Quilles però ordinerà che la donna stia in quarentena.

Questo e molto altro nelle nuove puntate, che andranno in onda dal 23 al 27 dicembre prossimi su Canale 5, a partire dalle 13:40. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset play, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.