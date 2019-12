Clamorose novità attendono i telespettatori di Una vita nel corso delle prossime settimane di programmazione e che riguarderanno in particolar modo i coniugi Alvarez-Hermozo. Secondo quanto riportano le anticipazioni infatti, Celia, dopo essere guarita dall'epidemia che l'ha quasi portata alla morte, continuerà ad avere degli strani malesseri e scoprirà di aspettare un bambino. Dopo le sofferenze patite per i precedenti aborti quindi, per Celia si aprirà una nuova speranza, ma le cose non andranno per il meglio, dato che la donna perderà il bambino.

Anticipazioni gennaio 2020: Celia è incinta

Nuovi colpi di scena caratterizzeranno le puntate di Una vita (Acacias38) in onda ad inizio 2020 e dove i fan della soap iberica potranno finalmente gioire per una lieta notizia.

La dolce Celia infatti, scoprirà di aspettare un bambino e il tutto accadrà a poche settimane dalla sua guarigione dalla terribile influenza che l'ha portata vicino alla morte. La moglie di Felipe, al settimo cielo per la gravidanza, si confiderà prima di tutto con l'amica Trini e, solo in un secondo momento, confesserà tutto a Felipe. Anche il marito gioirà per l'inaspettata notizia, anche se entrambi, saranno preoccupati visti i precedenti aborti della donna, che in passato condussero quasi alla pazzia Celia.

Una vita, spoiler: Celia perde il bambino, Felipe 'incolpa' Trini

Purtroppo per Celia e Felipe la gioia della gravidanza durerà poco, visto che la donna, poco dopo aver scoperto di essere incinta, subirà un nuovo aborto. Stando alle anticipazioni, il tutto avrà inizio quando Trini e Celia usciranno a passeggio e dove, la moglie di Ramon, che dei dolori addominali, costringendo Celia a correre in cerca di aiuto. Al suo ritorno, la moglie di Felipe avrà un mancamento e sarà trasportata in ospedale dove, al suo risveglio, le verrà comunicato di aver perso il bambino. A causa della dinamica che ha portato Celia all'aborto, Felipe non riuscirà a nascondere la rabbia verso i Palacios e se la prenderà in particolare con Trini, colpevole a suo dire, dell'aborto della moglie. Stando alle anticipazioni inoltre, sembrerà che l'infrangersi del sogno di diventare genitori, manderà la coppia nello sconforto più totale, con Celia che perderà nuovamente la ragione.

Appuntamento dunque con una nuova ed appassionante story line riguardante la dolce Celia, ricordando che, la soap ambientata ad Acacias, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10. Per chi si fosse perso qualche puntata precedente, si ricorda che queste, sono disponibili sul sito Mediaset Play, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.