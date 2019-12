Molti colpi di scena attendono i fan di Una vita (Acacias 38) anche nella nuova puntata in onda lunedì 23 dicembre a partire dalle ore 13:40 su Canale 5.

In particolare, gli spoiler svelano che Samuel, durante un ricevimento organizzato a casa Alday, chiederà ufficialmente la mano di Lucia. La Alvarado però, non riuscirà a rispondere, in quanto Celia avrà un malore, destando la preoccupazione di tutti i presenti. Intanto per donna Rosina e Susana sembrerà essere tornato il sereno, dopo aver saputo che Venancio e gli Escalona non sono altro che dei truffatori

Anticipazioni Una vita: Samuel chiede la mano di Lucia, Celia sviene

Intrighi e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i telespettatori della soap iberica anche in questi giorni di festività e che vedranno, al centro delle vicende, ancora una volta Samuel e Lucia.

Come noto, l'Alday sta facendo di tutto per entrare in possesso dell'eredità della Alvarado e, come svelano le anticipazioni, arriverà a farle una proposta di matrimonio nel bel mezzo di un ricevimento, organizzato proprio a casa Alday, per far conoscere il lavoro di restauratrice di Lucia.

Da quanto si apprende, però, Lucia non farà in tempo a rispondere all'interessata domanda, in quanto Celia avrà un improvviso malore. La donna verrà soccorsa da tutti gli invitati, mentre Felipe andrà alla ricerca di un medico.

Una vita, spoiler puntata del 23 dicembre: Rosina e Susana smascherano Venancio

Lo svenimento di Celia, metterà quindi i bastoni tra le ruote a Samuel, il quale dovrà attendere ancora prima di ottenere una risposta dalla Alvarado.

In attesa di scoprire le reali condizioni di salute della moglie di Felipe, gli spoiler riguardanti la nuova puntata della soap ambientata ad Acacias, svelano che donna Susana e Rosina riusciranno finalmente a capire di essere state vittime di una colossale truffa. Il commissario Galvez infatti, confermerà che Venancio e gli Escalona, non sono altro che degli abili e noti truffatori. Flora intanto, comincerà a ricevere le prime soddisfazioni come fotografa, dato che, un collezionista francese, rimarrà colpito da una delle sue foto e deciderà di acquistarla.

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda legata allo svenimento di Celia, ricordiamo che, la soap ambientata ad Acacias, nel corso di questa settimana natalizia, andrà in onda solo lunedì 23, martedì 24 e venerdì 27 dicembre.

Il giorno di Natale e di santo Stefano, spazio invece a film ed eventi a tema natalizio. Mentre per chi si fosse perso qualche episodio precedente, si ricorda che sul sito Mediaset Play, sono disponibili le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.