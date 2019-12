Giovedì 19 dicembre Albano Carrisi è intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora: durante l’intervista che ne è seguita il cantante ha confermato che sarà al prossimo Festival di Sanremo ma solamente in qualità di ospite.

Nei mesi scorsi le voci e i rumors avevano dato quasi per certa la partecipazione del duo Carrisi-Power alla kermesse canora. Ad alimentare i pettegolezzi era stato lo stesso Al Bano, confidando di avere sempre amato il brivido della competizione.

Al contrario la sua ex moglie non ha mai amato gareggiare.

Una volta confermata la presenza di Albano Carrisi e Romina Power come ospiti sul palco dell’Ariston, il pugliese ha ammesso che ancora non sa bene quali brani porterà. Di sicuro ci sarà ‘Felicità’, poiché quella è una canzone nata proprio per il Festival.

Albano: ‘Si sbagliano su di me’

Durante l’intervista radiofonica si è parlato molto dell’esclusione del cantante pugliese dalla kermesse canora.

Albano Carrisi ha confidato che salire sul palco dell’Ariston è sempre un grande onore ma senza competizione mancherà comunque qualcosa: “Sanremo è gara”.

Entrambi i conduttori hanno allora chiesto al Leone di Cellino come mai Amadeus abbia deciso di non ammettere l’artista in gara. A quel punto l’artista ha lasciato intendere che questa volta non è dipesa da lui la scelta: “Hanno detto, forse non hai più l’età per andare in gara”.Con molto rammarico il diretto interessato e con un tono seccato ha smentito a gran voce chi ha pensato questo di lui: “Si sbagliano su di me, ma va bene così”.

In una passata intervista, Al Bano si era detto certo di partecipare proprio perché quest’anno la conduzione era stata affidata ad Amadeus.

Loredana Lecciso o Romina Power: chi trascorrerà il Natale con il cantante

Albano Carrisi si prepara a trascorrere il Natale in famiglia. Per lui questo non è un periodo molto facile, poiché lo scorso 6 dicembre è venuta a mancare la sua amata mamma.

Jolanda si è spenta dopo una lunga malattia, all’età di 96 anni.

I conduttori di Un giorno da pecora hanno chiesto all’artista pugliese come, ma soprattutto con chi, trascorrerà il lungo periodo delle feste. Per la precisione, è stato chiesto al Carrisi se passerà Natale con Loredana Lecciso o Romina Power.

Al Bano in merito ha tagliato corto: “No comment, non facciamo Gossip”. Non è escluso che l’artista italo-americano decida di trascorrere il Capodanno alle tenute Carrisi, visto che già aveva il viaggio in programma.

Va detto che nonostante la non risposta di Al Bano, in una passata intervista il cantante aveva lanciato un appello alle due ex compagne storiche, invitandole a fare la pace.