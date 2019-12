Albano ha 76 anni, è un cantante conosciuto in tutto il mondo, è diventato due volte nonno, ma in questi giorni è solo un figlio afflitto che cerca di elaborare un grave lutto in un modo romantico. Sarà il primo Natale che trascorre senza di lei: ha scritto una lettera alla sua adorata mamma, Jolanda Ottino, che lo scorso 10 dicembre si è spenta all'età di 96 anni nela sua casa di Cellino San Marco.

Il cantante pugliese non ha mai fatto mistero che Jolanda è stata la donna più importante della sua vita, più dell'ex moglie Romina Power e dell'ex compagna Loredana Lecciso.

Madre e figlio erano profondamente uniti dalla comune passione per la musica e dall'amore per la propria terra. Nella missiva pubblicata sul settimanale Gente, il cantante si rivolge direttamente a lei per sfogare il dolore e ringraziarla di tutto l'amore ricevuto.

'Mamma cara sei riuscita a farmi piangere'

Albano è un artista di grande popolarità, vanta una lunga carriera e prestigiosi riconoscimenti internazionali da "emigrante di successo", secondo la definizione proprio di mamma Jolanda. Fama e onori, però, nulla valgono di fronte a un grande dolore.

Sono giorni difficili e sofferti per il 'Leone di Cellino San Marco': la perdita di sua madre, parole sue, gli ha fatto sanguinare il cuore. Jolanda aveva 96 anni, ultimamente era sempre più affaticata e non stava bene. Albano lo sapeva, ma resta il fatto che per un figlio dare l'addio a una madre, sia pure quasi centenaria, è arduo.

Lei, come ha scritto nella lettera pubblicata sul settimanale Gente, gli aveva promesso che sarebbe stata ad aspettarlo come accadeva ogni volta che tornava a Cellino dopo un concerto. Ma stavolta non è accaduto: “Era giusto ed era giunto il tempo che tu andassi da lui. Sei in paradiso, riposati, tieni la mano al tuo uomo. A me restano ricordi e insegnamenti", ha scritto l'artista. Il riferimento è al papà, Carmelo Carrisi, anche lui morto in età avanzata, aveva 91 anni nel 2005 e con il quale, Albano ne è convinto, la sua mamma ora si è ricongiunta.

Dopo giorni carichi di tristezza, il cantante è riuscito ad esternare in forma scritta i suoi sentimenti d'amore e gratitudine alla madre, già più volte manifestati in ospitate televisive, l'ultima insieme nel 2014 nel salotto televisivo di Bruno Vespa e nel libro pubblicato nel 2017 dal titolo 'Madre mia, l'origine del mio mondo', da cui ha tratto un docu-film. "Mamma, arriva Natale, il primo senza di te. È amaro e freddo, ma io voglio scaldarlo e che sia come quando c’eri tu. Anzi, voglio seminare un po’ di serenità natalizia su tutti i giorni dell’anno", ha scritto il cantante.

Albano ha confessato che stavolta sua madre è riuscito a farlo piangere. Le lacrime, finora, le aveva sempre mandate indietro per necessità, stavolta le ha lasciate scorrere. "Sto invecchiando, forse". Dopo aver sepolto sua madre, l'artista si sentiva spento, frastornato, senza parole: alla prima ospitata in tv a Settimana Ventura, ha preferito non parlarne.

"Ero stanco dentro. Invece ora che la nebbia del dolore dà un po’ di respiro all’anima, ritrovo la voglia di parlarti". E così ha scritto a Jolanda ripromettendosi di sorridere, di non piangere, riconoscente per la fortuna di averla avuta come madre, esempio di onestà e semplicità. In un'altra intervista concessa a 'DiPiù', il cantante ha detto che lo rincuora il pensiero che sua figlia Ylenia scomparsa nel 1994 e la nonna abbiano finalmente potuto abbracciarsi in cielo.

Il sogno di Natale dell'annunciato ospite di Sanremo

''Dato il momento difficile, a Natale preferisco starmene a casa'', ha detto Albano interpellato dall'agenzia di stampa Adnkronos.

Alla domanda se ci saranno anche Romina e Loredana, l'artista ha risposto che da uomo di pace, sognerebbe di poter unire le due famiglie per queste festività natalizie. La stessa domanda gli è stata posta da ospite della trasmissione radiofonica 'Un giorno da pecora'. In quel contesto, ha risposto con un 'no comment' per poi precisare "non facciamo Gossip".

Eppure, proprio qualche giorno dopo la scomparsa di sua madre, l'artista aveva lanciato un appello alle sue due ex auspicando la fine di polemiche e frecciatine a distanze a favore di una pacificazione. "Per me possono stringersi la mano e abbracciarsi, non penso che ci siano tensioni.

Voglio un Natale di pace e amore", aveva dichiarato. Qualche settimana fa, Loredana Lecciso, ospite di Live - Non è la D'Urso aveva detto d'essere pronta a una stretta di mano con Romina, un segno più che simbolico: riconciliativo. Dall'altra parte, non pare esserci stata al momento risposta. In questi giorni si è parlato tanto di Albano al Festival di Sanremo. Prima come concorrente in gara, poi come super ospite d'onore con Romina. Ma lei, a sorpresa ha 'gelato' tutti: "Non so ancora se ci andrò", ha detto smentendo l'ex marito, ma confermando invece la sua presenza con lui nella serata di Capodanno di Rai Uno.