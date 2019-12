Ieri venerdì 13 dicembre è stata registrata la quinta puntata del talent show di Amici 19 che andrà in onda oggi pomeriggio sabato 14 dicembre dalle 14:10 su Canale 5. Secondo le ultime anticipazioni riportate da 'Vicolo delle news' nel programma condotto da Maria De Filippi ci saranno numerose novità e colpi di scena. Infatti, dopo la prima eliminazione durante gli esami di sbarramento, anche un secondo concorrente ha dovuto abbandonare la scuola. Inoltre, c'è da aggiungere che l'ospite speciale di questo quinto appuntamento è la cantante salentina Emma Marrone. Quest'ultima ha presentato per l'occasione, il suo nuovo singolo 'Stupida allegria'.

La band degli Inico eliminata da Amici 19

Ieri pomeriggio durante la puntata del daytime di Amici 19 trasmessa su Real Time sono andati in onda quasi tutti gli esami degli allievi del talent show. Infatti, in questa occasione i telespettatori hanno assistito all'eliminazione del ballerino Alioscia. La commissione di ballo ha affermato che il ragazzo non è pronto per proseguire il suo percorso all'interno della diciannovesima edizione del talent show.

Invece, dopo la registrazione di ieri 13 dicembre, i fan sono stati messi al corrente anche dell'ultimo importante verdetto dell'anno.

In particolare, come avremo modo di vedere nell'appuntamento odierno con Amici di Maria De Filippi, i due cantanti ancora in bilico sono Stefano e la band degli Inico. Poco dopo le esibizioni di entrambi i talenti, la commissione di canto si è riunito e hanno deciso che Nicolò e la sua band dovessero abbandonare il programma. In particolare, sono stati eliminati due talenti della scuola più famosa d'Italia perché in base al nuovo regolamento, dopo quattro settimane dall'inizio del talent show è obbligatoria una doppia eliminazione.

Emma Marrone ospite della quinta puntata

Nel corso dell'ultima puntata del 2019 del talent condotto dalla De Filippi, l'ospite è stata la salentina Emma Marrone. Quest'ultima che per anni è stata concorrente e poi direttore artistico del talent show di Mediaset si è esibita sulle note del nuovo singolo 'Stupida allegria'. Inoltre, la cantante ha anche avuto l'occasione di pubblicizzare il suo nuovo tour nei palazzotti di tutta Italia che partirà dal prossimo ottobre 2020.

Prima ancora della sfida a squadra ci sono state alcune sfide tra allievi che hanno sfidato altri compagni di classe per prendersi il posto di migliori della scuola che è stato assegnato dai vari professori.

In particolare, la cantante Gaia è stata battuta da Giulia che ha preso proprio il posto della collega. E grazie a ciò, la ragazza si è piazzata tra i pochi alunni che al momento sono intoccabili per i professori.