Sky Atlantic ha rilasciato il terzo trailer della nuova serie "The New Pope", del regista premio nobel Paolo Sorrentino, in Tv dal prossimo 10 gennaio 2020. Chi ha amato la prima serie, "The Young Pope", attenderà di sicuro con ansia l'evolversi della storia intrigante ambientata in Vaticano. Ma del Vaticano ci sono solo le scene, non i luoghi veri, il set si è spostato infatti fra alcune ville tra le più belle e più simili agli ambienti vaticani, Villa Lante, Villa Medici e persino Palazzo Venezia.

La storia della prima serie ha raccontato la storia di un ragazzo abbandonato in orfanotrofio, cresciuto con molti dubbi e molte turbolenze nel suo rapporto con Dio. Il ragazzo si chiama Lenny Abelardo, viene dagli Stati Uniti, e si trova in Vaticano in veste di cardinale, al culmine della sua carriera religiosa, quando il collegio cardinalizio lo elegge papa, pensando di poterlo dominare facilmente. Il giovane papa invece, con il nome di Pio XIII, si rivelerà un abilissimo manipolatore che non sarà facile domare.

Dopo aver visto nella folla a Venezia i suoi genitori, che lo avevano abbandonato, i fedelissimi della serie lo hanno visto cadere per un malore ed entrare in coma, nell'ultima puntata.

'The New Pope', la nuova serie dal 10 gennaio

Nei trailers che sono stati diffusi da Sky, si possono capire diverse cose: intanto si vede un papa nuovo, più anziano, forse più rassicurante, ma si vede anche Pio XIII che si risveglia dal coma con un sorriso beffardo. Già, si può facilmente intuire che larga parte della nuova serie verterà sullo scontro imprevedibile tra due personalità, Pio XIII e Giovanni Paolo III, il nuovo papa.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Diversissimi e antagonisti, chi sarà il nuovo papa? Giovanni Paolo III, nella vita civile sir John Brannox, è raffinato, aristocratico, vanitoso, presuntuoso, sembra perfetto insomma. Nei vari episodi si scoprirà invece che anche lui nasconde numerosi segreti e pericolose fragilità, lui si rende conto che non riuscirà tanto facilmente a sostituire Pio XIII nel cuore dei fedeli, letteralmente innamorati di lui. Come se ciò non bastasse, si troverà a fronteggiare numerosi scandali all'interno degli ambienti religiosi, che gli daranno parecchio da fare. In sottofondo, Pio XIII sembra mandare al mondo dei messaggi anche dal letto dell'ospedale, prima ancora del suo incredibile risveglio.

I protagonisti di 'The new pope'

Nei panni di Pio XIII, manco a dirlo, c'è sempre Jude Law, amatissimo dai fans. Il nuovo papa Giovanni Paolo III è interpretato da John Malkovich, mentre il segretario di stato, il Cardinale Voiello, è interpretato da Silvio Orlando, che ha recitato in inglese, ma si è poi anche doppiato in italiano. Oltre a tutti i personaggi che i telespettatori conoscono, si aggiungono fra gli altri Massimo Ghini, e le special guests Sharon Stone e Marylin Manson.