Il giorno stesso in cui ha punzecchiato la ex Giulia De Lellis sui social network, Andrea Damante è stato pizzicato in dolce compagnia. Come dimostra una foto che ha pubblicato il giornalista Gabriele Parpiglia su Instagram, il bel siciliano ha trascorso la domenica sera con Claudia, una mora della quale ancora si sa poco o nulla. Pare, inoltre, che l'ex tronista di Uomini e donne abbia già concluso la frequentazione con Viviana Vizzini, la ragazza accanto alla quale era stato paparazzato circa due settimane fa.

Damante non si ferma: accanto a lui un'altra ragazza

Non c'è pace per Andrea Damante: da quando Giulia De Lellis ha deciso di interrompere definitivamente la loro relazione, il ragazzo non è più riuscito a trovare un'altra persona con la quale costruire qualcosa di importante. Due settimane fa circa, la rivista "Chi" aveva reso pubblica la frequentazione tra il dj e Viviana Vizzini, una bella bionda che in passato ha ricoperto il ruolo di corteggiatrice a Uomini e Donne.

Proprio quando sembrava essere arrivato finalmente il momento per il siciliano di mettere fine ai tanti flirt poco rivelanti che ha avuto dall'inizio dell'estate fino ad ora, ecco che Gabriele Parpiglia ha dato un nuovo "scoop" sul suo conto.

Nelle Storie di Instagram del giornalista di Gossip, infatti, è possibile vedere la foto che alcuni curiosi hanno fatto di nascosto all'ex tronista ieri sera, domenica 8 dicembre. Il "Dama" è stato beccato in compagnia di una ragazza di nome Claudia, con la quale è sembrato essere parecchio in confidenza.

"Momento! Damante con la sua Claudia, addio Viviana", sono queste le parole che il collaboratore di Alfonso Signorini ha usato per commentare il presunto nuovo amore di Andrea.

La stoccata a Giulia fa discutere

La foto che documenta la serata che Andrea ha trascorso con la mora Claudia è stata resa pubblica proprio nel giorno in cui vari siti di gossip sono tornati ad occuparsi del ragazzo per un gesto molto particolare che ha fatto.

Nel primo pomeriggio dell'8 dicembre, infatti, Damante ha pubblicato su Instagram uno suo scatto mentre riproduce il gesto delle corna con una mano.

"Le corna stanno bene su tutto", è questa la singolare didascalia che il dj ha associato al selfie in questione.

Il fatto che il siciliano abbia tirato in ballo il titolo del libro che Giulia De Lellis ha dedicato al loro amore e ai tradimenti che ha ricevuto, ha fatto riflettere tanti: come mai l'ex tronista di U&D ha voluto punzecchiare l'influencer a più di tre mesi dall'uscita del romanzo?

Le teorie che hanno fatto gli appassionati di cronaca rosa, sono molteplici: dalla frecciatina velenosa che Andrea potrebbe aver voluto lanciare all'ex fidanzata, al gesto romantico per farle capire che pensa ancora a lei, fino ad arrivare alla semplice provocazione creata ad arte per tornare al centro dell'attenzione dei media.