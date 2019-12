Andrea Damante potrebbe fare sul serio con Claudia Coppola: l'ex tronista di Uomini e donne si è mostrato sui social per la prima volta accanto alla bella modella. Dopo le voci di gossip che volevano il dj veronese impegnato con Claudia, adesso è stato il diretto interessato, attraverso una Instagram Story, a farsi vedere in compagnia della giovane mentre informa i fan della sua partenza per la montagna per un weekend che avrebbe lo scopo di farlo rilassare prima del Natale.

Claudia e l'ex tronista per la prima volta insieme sui social

Se si tratti di un flirt, di un'amicizia o di una relazione seri ai suoi esordi è ancora presto per dirlo, ma l'ultima Storia postata da Andrea sul suo profilo Instagram ha infuocato il sabato pomeriggio degli utenti del web. Infatti, dopo lo scoop lanciato dal settimanale Chi che aveva beccato Damante con Claudia in un noto locale milanese in teneri atteggiamenti e poi i due insieme in giro per il capoluogo lombardo, adesso è l'ex tronista che ha cercato di arginare ogni pettegolezzo.

E' la prima volta, nonostante le varie storie che sono gli state attribuite dopo la fine della sua relazione con Giulia De Lellis, che il dj decide di farsi vedere in dolce compagnia in maniera pubblica.

Inizialmente Andrea, direttamente dalla sua auto, ha voluto informare i numerosi follower il suo prossimo spostamento: l'ex tronista è diretto sulla neve dove si tratterà per un paio di giorni al fine di rilassarsi. Ma proprio sulla fine del video, Damante ha girato la girato la videocamera inquadrando proprio la bella Claudia, che, seduta al suo fianco, sta evidentemente partendo con lui.

Il Dama potrebbe aver ufficializzato la sua relazione con la modella

Al giorno d'oggi, la scelta di pubblicare il video con la Coppola potrebbe rappresentare quasi una ufficializzazione della sua relazione con la modella, ma il condizionale resta d'obbligo.

Infatti, quella di Andrea potrebbe anche essere una mossa per depistare i giornali e i paparazzi, mostrandosi lui prima che le foto della breve vacanza diventino pubbliche. In ogni caso resta il fatto che Andrea non ha più intenzione di nascondersi.

Saranno le prossime foto o video social a dirci di più: non è improbabile che Andrea e Claudia si mostrino ancora insieme sulla neve. Non è chiaro se si tratta di un weekend di coppia o se con i due giovani ci saranno altri amici, ma l'ex tronista e la modella, anche se si tratta di pochi minuti di video, sono apparsi rilassati come potrebbero essere due giovani innamorati. Saranno solo i prossimi post a chiarire meglio la situazione, mentre i fan del deejay veronese sono già in estasi per la nuova probabile relazione del Dama.