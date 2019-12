Non c'è pace per Andrea Damante dal punto di vista sentimentale. Da quando ha archiviato la storia d'amore con Giulia De Lellis, l'ex tronista di Uomini e donne non è più riuscito a trovare una donna 'stabile' al suo fianco. Lo testimoniano gli svariati flirt che gli sono stati attribuiti nel corso di questi mesi, tra cui l'ultimo che lo vedrebbe fidanzato con la bellissima Claudia Coppola. I due sono stati beccati insieme dai fotografi della rivista 'Chi' mentre si scambiavano un intenso bacio che lascerebbe ben poco spazio all'immaginazione.

Nuovo flirt per Andrea Damante: fotografato da 'Chi' mentre bacia la Coppola

Nel dettaglio, le gossip news di queste ore su Andrea Damante che arrivano direttamente dalle pagine della rivista 'Chi' diretta da Alfonso Signorini, rivelano che l'ex tronista è stato beccato mentre si scambiava delle teneri effusioni e successivamente anche dei baci con la modella Claudia Coppola.

I due prima sono stati visti in un noto locale milanese e poi, sempre secondo quanto riportato sulla rivista di gossip, sarebbero andati a cena assieme la sera successiva.

Damante, infatti, avrebbe portato la Coppola all'interno di un lussuoso ristorante milanese: il Langosteria Bistrot.

Tutto questo arriva a distanza di pochissime settimane dal flirt precedente che riguardava sempre Damante, che venne beccato in compagnia della bella Viviana Vizzini. Anche in quel caso si era parlato di nuova fidanzata per l'ex tronista del programma di Maria De Filippi, ma alla fine tutto si è trasformato in una 'bolla di sapone'. Lo stesso Andrea, interrogato da 'Chi' su cosa sarebbe successo con Viviana, ha ammesso che per il momento non vuole parlarne, ma preferisce soltanto dimenticare.

La frecciatina a Giulia De Lellis: 'Le corna stanno bene su tutto'

Riuscirà Andrea a trovare la serenità e la pace al fianco della bella Claudia e a dimenticare per sempre Giulia De Lellis, felicemente fidanzata con Andrea Iannone? E' questa la domanda che si pone il settimanale 'Chi'. Va detto, però, che Andrea proprio in questi giorni ha postato un nuovo scatto su Instagram che per molti è apparso come una sorta di frecciatina proprio alla sua ex fidanzata, ormai nota influencer.

Andrea, infatti, in questo scatto faceva il gesto delle corna e come se non bastasse ha aggiunto la didascalia 'le corna stanno bene su tutto', riprendendo proprio il titolo del tanto chiacchierato libro 'campione di vendite della De Lellis, dove per la prima volta ha parlato dei tradimenti perpetrati da Damante nei suoi confronti.

I fan della coppia nata a Uomini e donne, però, continuano a sperare in un possibile ritorno di fiamma.