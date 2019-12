La scuola talent di Amici ha aperto da poco i battenti, ma sembrano già arrivare i primi malumori da parte di alcuni ragazzi. Stando alle anticipazioni sulla puntata di sabato 7 dicembre, Maria De Filippi sarà costretta ad affrontare alcune problematiche. Nello specifico alcuni allievi, sembrano non gradire le decisioni dei propri capi-squadra.

Nel daytime trasmesso mercoledì 4 dicembre su RealTime, il primo a sembrare scontento è stato Stefano. Il ragazzo ha lamentato il fatto di sentirsi poco valorizzato all'interno della sua squadra.

Il ragazzo infatti si è detto pronto per un'esibizione, ma il suo capitano fino ad oggi non lo avrebbe mai schierato. Il malumore del giovane, sarebbe emerso durante una chiacchierata con Francesco e con uno dei coach.

Tra i vari scontenti che hanno espresso il proprio malcontento ci sono anche Nico e Michelangelo. Entrambi i ragazzi hanno puntato il dito contro la decisione di Gaia, per non essere stati presi in considerazione nel duetto di sabato prossimo. I ragazzi hanno raccontato che a loro non è stata data la possibilità neanche di fare una prova durante la settimana.

A questo punto non è escluso che sabato 7 dicembre alcuni ragazzi avanzino a Maria De Filippi, la richiesta di poter cambiare squadra. Infine molti cantanti potrebbero essere messi in sfida da Anna Pettinelli. La maestra di canto non sarebbe rimasta soddisfatta dell'atteggiamento mostrato da alcuni allievi, durante le lezioni di teoria.

Francesco in crisi

La settimana ha messo a dura prova anche Francesco. Il giovane è andato in crisi dopo un commento di Rudy Zerbi: secondo il giurato, il ragazzo non esprimerebbe gioia sul volto quando canta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Amici Di Maria

A fronte di quelle parole Francesco è sembrato demoralizzato, tanto da dichiarare: "Se non sono abbastanza, forse non sono abbastanza, che ci posso fare". Solamente in un secondo momento, l'allievo avrebbe deciso di rimboccarsi le maniche per dimostrare di meritarsi il banco del talent. A quel punto il cantante ha chiesto un confronto con Rudy Zerbi, in modo da migliorare e ricevere dei consigli preziosi.

Valentin vorrebbe in giuria il maestro di balli latino-americani

Le polemiche ad Amici 19 non sembrano placarsi.

Sabato 7 dicembre anche Valentin Alexandru esprimerà il suo malcontento, tanto da fare una richiesta alla produzione. In seguito all'ennesima discussione sulla disciplina dei balli latino americani, il giovane ha chiesto l'introduzione di un maestro esperto in commissione. Se la richiesta di Valentin verrà approvata o meno, al momento non è dato saperlo. Non è escluso che gli autori decidano di optare per l'entrata in giuria di Natalia Titova per mettere a tacere ogni polemica.