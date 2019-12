Zoe è in forte pericolo proprio a causa di suo padre. Intanto Hope sviene mentre dà alla luce la sua piccola Beth.

Beautiful non delude i suoi numerosissimi fan. Nemmeno oggi. Nuova puntata ricca di suspense e colpi di scena. Vedremo l’evolversi della difficile situazione di Hope, la giovane donna sola in sala parto perderà i sensi. E vedremo Zoe in serio pericolo, perché un uomo nel tentativo di minacciare suo padre Reese, avrà in mente di rapirla. Una ricca puntata ci attende sabato 7 dicembre 2019 su Canale Cinque alle ore 13.45.

Zoe è in forte pericolo: un uomo minaccia di rapirla

Ormai da parecchie puntate gli spettatori hanno avuto modo di conoscere la vera natura di Reese. Il bel dottore, da poco arrivato in città, si finge un uomo integerrimo, ma nasconde in realtà un losco passato ed un presente a dir poco turbolento. Infatti il dottore continua ad esser dedito al gioco d’azzardo e ad accumulare una serie di debiti. Probabilmente Reese si è rifugiato a Los Angeles non tanto per trascorrere del tempo con la figlia Zoe, ma piuttosto per sfuggire a qualcuno che lo cerca.

Sembrerebbe tuttavia che il suo tentativo di nascondersi non abbia funzionato e sia anzi finito male perché un uomo pericoloso è riuscito a rintracciarlo ed ora lo minaccia: gli confessa che se non gli restituirà la somma di denaro che gli deve, rapirà sua figlia Zoe. La posta in gioco per il dottore è dunque piuttosto alta. La povera Zoe per ora resta ignara di tutto e continua a dimostrare serie preoccupazioni per l’arrivo del padre in città. Sospetta che qualcosa non stia andando bene, ma di certo non si immagina una situazione del genere e che la metterà in serio pericolo.

Hope sviene in sala parto

La giovane Hope era arrivata sola sull’isola di Catalina perché il marito Liam non aveva potuto partire con lei. In un primo momento era stato trattenuto da Steffy, sua prima moglie, che lo aveva voluto accanto alla loro bambina Kelly malata di raffreddore. Poi a bloccarlo era stata un’ondata di maltempo. Rimasta sola in albergo, Hope aveva iniziato ad avere le prime contrazioni. Tuttavia la gravidanza non era ancora arrivata al termina e la giovane era parecchio preoccupata.

Subito la corsa in ospedale dove ad assisterla c’era proprio il dottor Reese. Intanto a Los Angeles, Liam tenterà il tutto per tutto per raggiungere la moglie e grazie all’aiuto del padre riuscirà finalmente ad accedere ad un elicottero che lo porterà sull’isola. Durante il parto, intanto, ci sono delle inattese complicazioni e la giovane Hope è preoccupata che la sua piccola nasca prematuramente. E proprio mentre sta tentando di dare alla luce la sua piccola Beth, Hope ha un capogiro e perde i sensi durante il travaglio.