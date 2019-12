Importanti sviluppi giungono dalle puntate americane di Beautiful per uno dei triangoli sentimentali più interessanti del momento. Il matrimonio di Ridge e Brooke è entrato in crisi a causa della diversità di vedute nei confronti di Thomas e la situazione è definitivamente degenerata quando la Logan ha nascosto al marito la notizia della presunta caduta nell'acido del figlio. Non potendo accettare che un simile segreto gli sia stato nascosto, Ridge ha informato la moglie di voler porre fine alla loro unione.

Poco dopo è corso da Shauna Fulton alla quale ha subito raccontato le ultime vicissitudini. Finalmente libera dall'ostacolo rappresentato dalla Logan, la madre di Flo ha così trovato il coraggio di confessare i suoi veri sentimenti a Ridge.

Beautiful, anticipazioni americane: Shauna rivela a Ridge di amarlo

Il matrimonio di Ridge e Brooke sembra davvero essere arrivato al capolinea nelle puntate americane di Beautiful. Lo stilista ha tentato un ultimo chiarimento con la moglie, chiedendole di accettare Thomas nella loro vita, ma la Logan è rimasta ferma nella sua convinzione che il giovane sia crudele e inaffidabile.

E neppure il suo segreto relativo alla presunta caduta nell'acido, l'ha convinta a fare un passo indietro. Ridge se n'è andato di casa, annunciando di voler procedere con il divorzio, e l'incontro con Shauna a questo punto è apparso inevitabile (considerando che anche lei, ospite di Quinn, vive a villa Forrester). La madre di Flo ha rinnovato allo stilista la sua disponibilità ad essere prima di tutto un'amica, pronta a sostenerlo in ogni occasione. Ha poi aggiunto di provare dei veri sentimenti, confessando: "Ti amo!" Le sue parole sono state poi confermate da un nuovo bacio appassionato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Uomini E Donne

Spoiler americani Beautiful: Ridge si presenta da Brooke con i documenti

Come si evolverà il triangolo formato da Brooke, Ridge e Shauna nelle prossime puntate americane di Beautiful? La situazione sembra volgere a favore della Fulton, come la stessa Logan ha rivelato a colloquio con le sorelle. E lei stessa non sembrerà disposta a trovare un punto d'accordo con il marito riguardo Thomas, continuando a considerare quest'ultimo una persona priva di scrupoli. Attenzione, a tal proposito, alla puntata che andrà in onda negli Stati Uniti giovedì 5 dicembre durante la quale Forrester si presenterà da Brooke, portando con sé le carte del divorzio.

Si tratterà di una ultima possibilità per evitare la rottura, motivo per cui ci sarà un vero e proprio ultimatum nei confronti della moglie. Ma è davvero difficile credere che lei possa fare un sorprendente passo indietro sul figliastro.