Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di "Beautiful", la nota soap opera statunitense ambientata nella Los Angeles dei giorni nostri fra ville, auto di lusso e case di moda. Le trame inedite di cui parleremo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 15 al 21 dicembre, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 13.40, escluso la domenica. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla commemorazione organizzata da Hope e Liam per dare l'estremo saluto alla loro bambina, sui sospetti che i Forrester avranno sull'operato del dottor Reese durante il parto e l'entrata in scena di un nuovo personaggio di nome Florence che sarà destinato a diventare uno dei punti cardine delle storylines che si svilupperanno nei prossimi mesi all'interno della soap.

Hope sotto shock per la morte di Beth

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che, dopo essere ritornati da Catalina senza la loro bambina, morta nel corso del parto, Hope e Liam si impegneranno ad organizzare una veglia funebre per dare l'ultimo addio a Beth. Alla cerimonia parteciperà anche Taylor, che approfitterà dell'occasione per mostrare tutto il suo affetto a Hope e per parlare con Brooke. Dopo tanto tempo, infatti, le due acerrime nemiche deporranno momentaneamente l'ascia di guerra e si riappacificheranno, scusandosi a vicenda per tutti i loro trascorsi.

La commemorazione in ricordo della piccola Beth si concluderà serenamente e tutti i partecipanti lasceranno Hope e Liam chiusi nel loro dolore. Nel frattempo, Zoe inizierà a sentirsi a disagio nei confronti dei Forrester, soprattutto perché molti di loro sono convinti che la morte della bimba di Hope sia dovuta principalmente ad un errore commesso da Reese durante il parto. Intanto, Ridge, Brooke e Bill cercheranno di dare un senso alla tragedia che ha colpito le loro famiglie, cercando un modo per superare la grave perdita.

Liam cercherà conforto in Steffy

Taylor incontrerà Reese e si stupirà nel trovarlo in preda ai sensi di colpa per ciò che è successo a Catalina. Poco dopo però la Hayes si insospettirà e chiederà a Buckingham alcune spiegazioni riguardanti la provenienza della bambina che tiene in braccio. A quel punto apparirà Florence che confesserà a Taylor di essere la madre della piccola e che vorrebbe darla in adozione per regalarle una vita migliore. Intanto, disperato per la morte della piccola Beth, Liam si recherà da Steffy in cerca di conforto, trascorrendo del tempo con la loro bambina.

Nel frattempo, Brooke cercherà di dare conforto ad un'inconsolabile Hope, ancora sotto shock per la morte inaspettata della figlia. Nello studio fotografico della Forrester, Zoe e Xander si lasceranno andare ad un bacio appassionato.