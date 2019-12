C'è grande attesa per il cast del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show di Canale 5 che tornerà in onda a partire dal mese di gennaio, come sempre in prime time. Un'edizione completamente rinnovata che potrà contare su un cast composto da veri 'Vip' così come ha confermato lo stesso padrone di casa, Alfonso Signorini, nelle ultime interviste. Ed è stato proprio il conduttore, nel corso dell'ospitata di questa settimana al programma di Piero Chiambretti, a rivelare i nomi di alcuni personaggi famosi che sarebbero tra i papabili di questa edizione.

Il cast del Grande Fratello Vip 4: il primo nome è quello di Rita Rusic

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 4 rivelano che il primo nome ufficiale di questa stagione c'è già. Trattasi della bellissima Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, la quale intervistata dal settimanale 'Chi' ha confermato la sua presenza all'interno della casa più spiata d'Italia nonostante in passato avesse dichiarato che non avrebbe mai preso parte ad un programma televisivo del genere.

Ma nel corso della trasmissione La Repubblica delle donne in onda su Rete 4, il conduttore Alfonso Signorini si è lasciato andare anche su quelli che potrebbero essere i nomi dei papabili concorrenti che arriveranno da gennaio all'interno della casa più spiata d'Italia.

Signorini, infatti, ha parlato dell'indiscrezione lanciata da Dagospia, riguardante la partecipazione di Barbara Alberti nel reality show. Il conduttore non ha voluto smentire, ne tanto meno ha confermato la presenza della Alberti tra le mura domestiche del GF Vip 4 anche se ha precisato che, effettivamente, ha incontrato l'opinionista per un casting.

I nomi dei papabili: parla Alfonso Signorini

Ma quello della Alberti non è l'unico nome fatto dal direttore di 'Chi' in questi giorni, dato che sempre nel corso dell'intervista rilasciata al programma di Chiambretti, ha confermato di aver incontrato anche altri personaggi famosi.

Tra questi ha fatto i nomi di Sabina Ciuffini, King Toretto, Antonella Elia e quello di Francesca Barra.

Tra i candidati per entrare all'interno della casa più spiata d'Italia ci sarebbe anche Lorenzo Riccardi, noto al grande pubblico di Canale 5 per la partecipazione ad una delle passate edizioni di Uomini e donne. Intervistato dal settimanale 'Nuovo Tv', Lorenzo ha ammesso che gli farebbe molto piacere poter vivere questa esperienza televisiva aggiungendo che, sicuramente, i telespettatori da casa si farebbero due risate.

'La gente ha bisogno di allegria', ha dichiarato Lorenzo.