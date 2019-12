Inizia a prendere forma il cast della quarta edizione Vip del Grande Fratello: ai già ufficiali Rita Rusic e Pago, nelle ultime ore si sono aggiunti due personaggi famosi che quasi certamente varcheranno la porta rossa di Cinecittà a gennaio prossimo. Grazie alle foto che sono apparse sui profili social della trasmissione e del conduttore Alfonso Signorini, si è infatti dedotto che ricopriranno il ruolo di concorrenti del reality anche la showgirl Paola Di Benedetto e il modello Andrea Denver.

Al GF Vip anche la fidanzata di Federico Rossi

Chi sono i personaggi famosi che hanno accettato di partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello?

A questa domanda che si stanno ponendo tantissimi curiosi, provano a rispondere i più importanti siti d'informazione, basandosi sia sulle notizie che danno gli addetti ai lavori in anteprima, che su alcuni indizi che impazzano sui social network.

A proposito di ciò, è grazie alle foto che sono state pubblicate su Instagram che Fanpage è riuscito a risalire all'identità di due Vip che il prossimo 7 gennaio entreranno nella Casa più spiata d'Italia. Sul profilo ufficiale del reality, per esempio, pochi giorni fa è stato caricato lo scatto di una futura concorrente, il cui volto è coperto da un telo per lasciare un minimo mistero.

Oltre alle belle gambe che la ragazza sfoggia in quest'immagine, è la didascalia che hanno aggiunto gli autori a catturare l'attenzione e a far pensare immediatamente ad una persona molto conosciuta.

"Testarda per natura", si legge sotto alla foto della lei che sicuramente fa parte del cast del GF Vip 4.

Il riferimento all'esperienza fatta in passato nel ruolo di "Madre Natura" di Ciao Darwin, non fa pensare a nessun altro se non a Paola Di Benedetto, che nei mesi scorsi è stata accostata alla trasmissione da varie fonti giornalistiche.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv Gossip

La fidanzata del cantante Federico Rossi, dunque, si prepara a partecipare ad un altro reality dopo l'Isola dei Famosi, che un paio d'anni fa l'ha fatta conoscere dal grande pubblico.

Alfonso Signorini spoilera un altro inquilino

Oltre a Paola Di Benedetto, c'è un altro bellissimo ragazzo che sta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip: a svelare l'identità di un altro dei concorrenti sicuri (o quasi, non ci sono ancora ufficialità) del reality è stato il presentatore Alfonso Signorini.

Sul suo profilo Instagram, infatti, il direttore di "Chi" ha pubblicato la foto del mezzo busto di uno dei futuri inquilini del programma: anche se nell'immagine in questione non si vede il volto, alcuni sono riusciti a risalire all'originale che appartiene ad Andrea Salerno.

Il modello, che è conosciuto con nome d'arte Andrea Denver, vive e lavora negli Stati Uniti: da anni è testimonial di importanti brand della moda ed ha partecipato ai videoclip di star del calibro di J-Lo e Taylor Swift.