Prende forma il cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show di Canale 5 che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini. La trasmissione debutterà dopo l'Epifania e promette un cast a dir poco stellare, così come è stato svelato in anteprima dal padrone di casa nel corso della trasmissione CR 4 condotta da Piero Chiambretti su Rete 4. Il direttore di 'Chi', infatti, ha annunciato i nomi di ben altri tre concorrenti di questa edizione: tra questi vi è anche Antonella Elia, tra le opinioniste fisse del programma di Chiambretti.

Il cast del Grande Fratello Vip 4, i nomi svelati da Signorini: ci sarà anche Antonella Elia

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 4 rivelano che questa sera Alfonso Signorini ha deciso di lasciarsi andare e lo ha fatto rivelando al pubblico che segue la trasmissione di Rete 4, i nomi dei primi concorrenti ufficiali di questa edizione, dopo i vari rumors trapelati in rete e sui social nei giorni scorsi.

E così tra i partecipanti di questa edizione ci sarà l'eclettica Antonella Elia, che già in passato ha preso parte ad un altro reality show. Parliamo di Pechino Express, dove riuscì a non passare affatto inosservata. Confermata dal direttore di 'Chi' anche la presenza di Adriana Volpe, la conduttrice che quest'anno è stata fatta fuori dai palinsesti di Rai 2 nonostante il successo di ascolti della trasmissione Mezzogiorno in famiglia.

E così per la bella Adriana Volpe, l'esperienza nella casa più spiata d'Italia, rappresenterà una nuova avventura lavorativa e televisiva da affrontare nel migliore dei modi, per permettere al pubblico da casa di conoscerla in tutte le sue sfaccettature.

Anche Michele Cucuzza e Pago nel cast dei concorrenti del GF Vip 4

Nel corso della trasmissione di Piero Chiambretti, poi, è stato svelato anche il nome di un terzo concorrente che andrà a comporre il cast di questo Grande Fratello Vip 4. Trattasi del giornalista e conduttore Michele Cucuzza, che per anni e anni è stato uno dei volti di punta del daytime di Rai 1, prima come conduttore de La Vita in diretta e poi di Uno Mattina.

Questi tre nomi annunciati da Signorini nel corso della puntata di CR 4 si aggiungono agli altri due nomi che sono stati diffusi nelle settimane precedenti. Vale a dire la bellissima Rita Rusic, che intervistata dalla rivista 'Chi' ha dichiarato che sarà la vera 'bomba sexy' di questa quarta edizione del reality show. E poi ancora si rimetterà in gioco anche Pago, reduce dall'esperienza non proprio positiva a Temptation island Vip, dove è stato lasciato dalla sua fidanzata Serena Enardu, la quale preferì mettere la parola 'fine' alla loro storia d'anore.