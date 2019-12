Questa sera su La7, alle ore 21.30, andranno in onda due nuovi episodi della quindicesima stagione di Grey's Anatomy.

Il penultimo appuntamento dell'anno con il Medical-Drama si focalizzerà sulle vicende lavorative e private di Meredith Grey. La dottoressa, benché mossa da nobili ideali, rischierà di compromettere per sempre la sua carriera di chirurgo quando al Grey-Sloan Memorial farà la sua comparsa una piccola paziente. Sprovvista di assicurazione medica, la famiglia della bambina non potrà assicurarle le necessarie cure ed è per questo che la protagonista deciderà, tramite uno scambio di nomi, di frodare l'assicurazione dell'ospedale.

Una mossa che si scontrerà con le reticenze di Richard Webber. Il chirurgo proverà a dissuadere con tutte le sue forze la Grey, conscio che un gesto così avventato potrebbe definitivamente costarle la licenza medica.

Spoiler Grey's Anatomy 15 su La7: Jo Wilson, ancora in crisi, preoccupa Alex Karev

Benché gran parte della trama si concentrerà sulla protagonista, i due episodi di Grey's Anatomy in onda questa sera su La7 lasceranno spazio anche agli altri personaggi.

In particolare, Jo Wilson attraverserà un momento particolarmente complesso quando deciderà di tornare a lavoro.

Ancora estremamente provata dalle tragiche rivelazioni della madre biologica, la dottoressa si rifugerà nel laboratorio del Grey-Sloan Memorial. La sensazione di inadeguatezza porterà infatti la Wilson ad allontanarsi da tutto e tutti. Una situazione che preoccuperà parecchio Alex Karev, sempre più confuso dai comportamenti della moglie.

L'altra storyline che verrà affrontata riguarderà invece la vita sentimentale di Meredith Grey. Dopo aver intrapreso una dolce relazione con DeLuca, la protagonista deciderà di trascorrere una notte di passione con il compagno.

La mattina successiva, tuttavia, lo specializzando verrà sorpreso dalla figlia maggiore di Meredith: Zola. E' per questo che la protagonista si assenterà da lavoro, preoccupata che la nuova situazione sentimentale possa sconvolgere l'equilibrio dei suoi tre figli.

Crossover Grey's Anatomy - Station 19: Maggie fa chiarezza sui sentimenti che la legano a Jackson

Infine, nel corso di Grey's Anatomy 15x23 ci sarà spazio per il tanto atteso crossover con Station 19. I due telefilm, nati dal genio di Shonda Rhimes, proporranno infatti una trama condivisa che vedrà come assoluto protagonista Lucas Ripley.

Il comandante della Stazione 19 verrà infatti ricoverato al Grey-Sloan Memorial in seguito ad un malore.

A prendersi cura di lui interverrà, immediatamente, Maggie Pierce. Il cardiochirurgo, attualmente in crisi con il compagno, avrà modo di fare una chiacchierata a cuore aperto con il suo paziente. Una situazione che spingerà Maggie a fare finalmente chiarezza sui reali sentimenti che la legano a Jackson Avery.