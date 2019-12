Dopo due puntate consecutive dedicate a I Medici 3, i telespettatori di Rai 1 dovranno pazientare qualche giorno per scoprire le evoluzioni delle vicende di Lorenzo e della sua famiglia. Il prossimo appuntamento con la serie andrà in onda, infatti, lunedì 9 dicembre e sarà ancora suddiviso in due episodi. Nel primo avverrà un fatto importantissimo, che potrebbe portare delle conseguenze nelle dinamiche politiche della penisola italiana. Papa Sisto IV morirà e il Magnifico tenterà d'influenzare l'elezione del nuovo pontefice.

Tale intervento, che avrà il risultato sperato, lo porterà allo scontro con Savonarola. Nuovi avvenimenti rischieranno, però, di sconvolgere i già precari equilibri: non solo la Banca Medici darà segni di cedimento, ma Lorenzo comincerà a stare male, contraendo una grave malattia che di lì a poco lo porterà alla morte.

I Medici 3, anticipazioni: l'elezione di Papa Innocenzo VIII

Il primo episodio della prossima puntata de I Medici 3 s'intitolerà "La Santa Sede" e sancirà il viaggio di Lorenzo e Clarice a Roma.

Dopo la morte di Sisto IV, il signore di Firenze penserà che la sua presenza possa influire sull'elezione del nuovo pontefice, ma ancora una volta non avrà vita facile. Sarà costretto, infatti, a scontrarsi con il conte Riaro, che favorirà il cugino Raffaele per l'assunzione dell'importante carica. Anche grazie all'inaspettato sostegno di Caterina Sforza (la moglie di Riaro), sarà il nome proposto da Lorenzo ad avere la meglio. Il nuovo Papa sarà Giovanni Battista Cybo, meglio noto come Innocenzo VIII.

I soldi che il Magnifico darà alla Curia per raggiungere questo scopo diventeranno presto oggetto di nuove tensioni. Savonarola, infatti, sarà furioso contro il signore della città, sostenendo la convinzione che la politica non debba intromettersi negli affari della Chiesa (guidata, a sua volta, soltanto da Dio).

Trame I Medici 3 del 9 dicembre: Lorenzo si ammala

Proseguendo con le anticipazioni relative ai Medici 3, il secondo episodio di lunedì 9 dicembre si intitolerà "Un uomo senza importanza" e sancirà una fase particolarmente critica nella vita della potente famiglia fiorentina.

Lorenzo si ammalerà gravemente e i suoi nemici si renderanno conto che sarà questo il momento più opportuno per colpirlo. A peggiorare le cose si metterà l'indebolimento della Banca Medici, la quale in passato si era arricchita grazie ai soldi sottratti alle casse della città. In questo clima di tensione, il Magnifico rischierà di perdere il sostegno del nuovo consigliere Bernardi, un uomo dal passato oscuro. Sarà proprio questo misterioso individuo a consigliare a Lorenzo di sbarazzarsi di Tommaso Peruzzi, quando quest'ultimo scoprirà la verità sui problemi della banca.