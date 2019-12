Torna oggi, 2 dicembre, su Rai 1 il terzo e ultimo capitolo de I Medici, la saga prodotta da Lux Vide e dedicata alla potente famiglia fiorentina. La nuova stagione si apre a pochi mesi di distanza dalla Congiura dei Pazzi che ha causato la porte di Giuliano, il fratello di Lorenzo. Quest'ultimo appare cambiato dalla tragedia che lo ha colpito e nutre un forte desiderio di vendetta al quale si aggiunge l'impegno di proteggere la famiglia, provata dall'accaduto. Da questo suo impegno non viene escluso Giulio, colui che si scopre essere il figlio illegittimo del defunto Giuliano.

Nel frattempo il Magnifico continua ad essere impegnato con nuovi finanziamenti ad artisti del calibro di Michelangelo e Leonardo ma non può sospettare che su di lui incombe una nuova minaccia: l'arrivo di Girolamo Savonarola. Il primo appuntamento con la serie di Rai 1 è diviso in due puntate intitolate rispettivamente 'Sopravvivenza' e 'I Dieci'.

I Medici 3 anticipazioni 2 dicembre: la vendetta di Lorenzo

La prima puntata in onda oggi 2 dicembre in prima serata su Rai 1 si intitola 'Sopravvivenza' ed è ambientata a pochi mesi di distanza dalla Congiura dei Pazzi.

Dopo la morte di Giuliano, Lorenzo è cambiato ed è mosso dal desiderio di vendetta verso coloro che hanno colpito così duramente la sua famiglia. Mentre lo scontro a distanza con Papa Sisto IV appare inevitabile, è il conte Riaro a muovere nuovi intrighi contro il Magnifico, provando a fomentare una nuova guerra tra Roma e Firenze. E i problemi non finiscono qui: in città, infatti, arriva un frate domenicano che sembra riuscire a conquistare il cuore delle persone con le sue prediche. Il suo nome non è niente meno che Girolamo Savonarola. Nel frattempo, la famiglia scopre qualcosa di inaspettato riguardo la vita del defunto Giuliano: quest'ultimo aveva un figlio illegittimo, Giulio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Trame I Medici, prima puntata: il Regno di Napoli si allea con le truppe papali

Azione e legami familiari si alternano nella terza stagione de I Medici, che prende il via in data odierna nella rete ammiraglia Rai. Nel secondo episodio, intitolato 'I Dieci', Lorenzo deve fare i conti con una nuova minaccia che potrebbe sconvolgere Firenze: il Regno di Napoli si allea con le truppe papali. Le due fazioni unite potrebbero distruggere definitivamente la città ma il Magnifico è deciso a non lasciare che Firenze cada nelle mani dei suoi nemici.

In questo clima infuocato i Priori cominciano a dubitare di lui, spingendo Lorenzo a creare il Consiglio dei Dieci, composto soltanto dai suoi fedelissimi. Clarice, in attesa di un bambino, viene mandata in campagna per precauzione ed è in questo momento che, con uno stratagemma, gli uomini di Riaro attaccano i Medici. Lorenzo si trova così a prendere una decisione inaspettata che potrebbe metterlo in serio pericolo.