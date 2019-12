Prosegue l'appuntamento con la fortunata e longeva soap opera 'Il Segreto'. Le trame iberiche, trasmesse a fine dicembre 2019 sul canale Antena 3, svelano che Eulalia tenterà di rintracciare la ricca Francisca Montenegro, la quale si trova già da tempo nella zona de La Habana. Inoltre, la nobile Isabel comunicherà ai suoi discendenti, Tomas e Adolfo, la sua partenza dal paesino di Puente Viejo.

Trame 'Il Segreto': Francisca non vuole più nascondersi

Le anticipazioni degli episodi della fiction televisiva 'Il Segreto', in onda a fine dicembre in Spagna, ci raccontano che lo Huertas e Ignacio decideranno di impedire a Pablo di fuggire, poiché i due giovani hanno scoperto che la sommossa nella caserma a Jaca si è arrestata.

Infatti, il militare traditore rivelerà a Carolina, Marta e Rosa di essere in forte pericolo e ciò susciterà la loro rabbia e la loro preoccupazione. Intanto, Isabel prenderà la decisione di abbandonare per qualche tempo Punte Viejo assieme al suo caposquadra. Questa notizia rallegrerà donna Francisca. Nel frattempo, la ex ancella Antolina tenterà di curare l'eritema della ereditiera. In seguito, quest'ultima le confesserà di avere la necessità di uscire. Infine, la marchesa riceverà una misteriosa chiamata che le porterà particolare gioia. Chi sarà?

Pablo deve scappare

Alla villa, Ignacio dirà a Pablo che tra pochi giorni dovrà fuggire da Puente Viejo. Egli riceverà l'aiuto del Capitano Huertas. Nel frattempo, la marchesa si mostrerà sempre più felice grazie ad una particolare chiamata. Successivamente, la donna comunicherà ad Antonita che farà ritorno nel piccolo borgo, soltanto nel momento in cui ci sarà anche la moglie di Raimundo. Invece, la Montenegro sarà sempre più impaziente di ritrovare la propria libertà e di uscire alla scoperto, tanto che essa dimostrerà la propria contentezza alla giovane Antonita.

Eulalia ha bisogno di parlare con la matrona

Gli spoiler della serie televisiva ci dicono che l' Huertas dedicherà gran parte del suo tempo ai preparativi per la fuga di Pablo, mentre la marchesa accetterà il fatto che il suo figliolo aiuti il nemico. A questo punto, Tomas inizierà ad avere sospetti riguardo la decisione della mamma. Intanto, Adolfo regalerà a Rosa un costoso e bellissimo anello di fidanzamento che farà ingelosire Marta.

Nonostante sia tutto pronto, Pablo deciderà di rimanere nella cittadina, in quanto sa che il suo futuro è già segnato.

Inoltre, sempre più lontana dal paese, Eulalia Castro tenterà di rintracciare la posizione della Montenegro. Infine, Ignacio riuscirà a convincere il soldato minatore ad abbandonare il luogo. Tale partenza rattristerà Carolina, la quale cadrà in una fase di disperazione e malinconia.