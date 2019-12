Grandi novità in arrivo nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 4 che andranno in onda in prima visione assoluta su Rai 1 nel corso del 2020. Occhi puntati soprattutto sul personaggio di Adelaide, interpretato dalla bravissima Vanessa Gravina, la quale per un po' di tempo non sarà presente nel cast della fortunata soap opera del pomeriggio. Così come ha confermato la stessa Gravina nell'intervista concessa in questi giorni ad 'Oggi', lascerà per un po' di tempo la soap, così da poter portare avanti il suo impegno con una tournee teatrale.

Il Paradiso delle signore 4 spoiler: Adelaide lascerà la soap per un po' di tempo

Le anticipazioni su Il Paradiso delle signore 4 rivelano che l'assenza di Adelaide ci sarà soltanto nel corso degli episodi che verranno trasmessi in prima visione durante il mese di aprile.

Per fortuna nulla di grave, dato che il personaggio interpretato da Vanessa Gravina uscirà di scena per poter fare un viaggio di lavoro che la porterà lontana da Milano per qualche settimana.

E non si esclude che questa sua 'fuga di lavoro' possa essere collegata anche al nuovo protagonista maschile de Il Paradiso delle signore, che riuscirà a far breccia nel cuore della bella Adelaide. Parliamo dell'attore Roberto Alpi, che vestirà i panni di Achille Ravasi. Al momento non sappiamo ancora se tra Achille e Adelaide nascerà l'amore, tuttavia l'attrice nel corso dell'intervista che ha concesso alla rivista 'Oggi', ha ammesso che Ravasi potrebbe scalfire il cuore di Adelaide.

Di sicuro la presenza del nuovo personaggio maschile della soap creerà qualche problema anche ad Umberto.

Il futuro di Adelaide e Umberto: lui proverà a sedurre Flavia

Nel corso di un'altra intervista che l'attrice ha rilasciato alla rivista Telesette, la Gravina ha parlato anche dell'evolversi della sua relazione proprio con Umberto. L'attrice ha ammesso che nel corso delle nuove puntate, il personaggio interpretato dall'attore Roberto Farnesi, tenterà di sedurre Flavia ma lo farà prettamente per motivi economici. Una situazione che tuttavia non farà paura alla bella Adelaide. 'Poverino chi se la ritrova sulla propria strada', ha dichiarato l'attrice a Telesette.

In attesa di scoprire tutte le novità che riguarderanno Adelaide, dal 30 dicembre torneranno in onda gli episodi della soap su Rai 1.

Gli spoiler rivelano che tra Gabriella e Salvatore ci sarà un'importantissima novità. L'uomo, infatti, chiederà alla sua amata di sposarlo e per farlo le porterà il fatidico anello della proposta di nozze. A quel punto Gabriella chiederà a Cosimo si lasciarla in pace e di mettere da parte il suo interesse.