Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda a partire dal mese di gennaio 2020 su Rai 1 si preannunciano decisamente ricche di colpi di scena e di grandi novità. Le anticipazioni ufficiali sulle trame rivelano che i riflettori saranno ben puntati sul personaggio di Angela: si scoprirà infatti che la donna in realtà ha un figlio segreto, di cui fino a questo momento nessuno sapeva della sua esistenza. Tra Federico e Marcella, invece, ci sarà un avvicinamento.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 2020: Guarnieri scopre che Angela ha un figlio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda a gennaio 2020 rivelano che già da un po' di tempo si avevano dei sospetti su Angela, circa la possibilità che la donna potesse avere un figlio. Anche alcuni dialoghi che Angela ha avuto con Riccardo avevano lasciato presupporre che ci fosse questo figlio 'segreto'.

Ebbene questa è proprio la verità dei fatti, dato che gli spoiler delle nuove puntate che andranno in onda in prima visione su Rai 1 rivelano che anche il giovane Guarnieri apprenderà quello che è il segreto di Angela.

Da quel momento, però, comincerà una ricerca disperata e i due si metteranno sulle tracce di questo bambino.

E poi ancora i prossimi episodi de Il Paradiso delle signore in onda nel 2020 su Rai 1 rivelano che sarà confermata la presenza di Clelia, la quale sarà sul punto di annullare il suo ritorno a Roma, così da poter stare ancora del tempo a Milano. Confermata, invece, l'assenza di Francesca Molinari: la rigida capocomessa che nel corso di questi mesi ha preso il posto della Calligaris, non avrà più spazio tra i protagonisti del Paradiso.

Tra i protagonisti indiscussi delle nuove puntate della soap, inoltre, segnaliamo che ci sarà il giovane Federico Cattaneo. Occhi puntati anche su Federica e Marcello: tra i due, infatti, ci sarà un netto avvicinamento che farà ben sperare per il futuro della coppia.

Ascolti positivi per Il Paradiso delle signore in versione daytime

Insomma un nuovo ciclo di appuntamenti con Il Paradiso delle signore che si preannunciano decisamente imperdibili per tutti i fan che in questi mesi hanno seguito le avventure dei vari protagonisti in prima visione su Rai 1. Ogni giorno, infatti, sono circa 1.6 milioni gli spettatori che si collegano sulla rete ammiraglia per scoprire le nuove vicende di Clelia, Federico e tutti gli altri. Lo share della soap opera, invece, si aggira intorno al 14% con picchi che arrivano a toccare anche il 16-17% in alcune puntate. Numeri positivi che permetteranno alla soap di proseguire il suo percorso in daytime fino al prossimo mese di maggio.